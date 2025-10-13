< sekcia Ekonomika
Jesenné zasadnutie MMF a SB sprevádza obchodné napätie a obavy z AI
Na zasadnutí sa zúčastnia ministri financií, centrálni bankári a odborníci z celého sveta.
Autor TASR
Washington 13. októbra (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) a Svetová banka (SB) v pondelok otvárajú svoje výročné jesenné zasadnutie vo Washingtone. Uskutoční sa v čase, keď sa obchodné napätie a politická neistota stupňujú a obavy z umelej inteligencie (AI) narastajú. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Na zasadnutí sa zúčastnia ministri financií, centrálni bankári a odborníci z celého sveta. Kľúčovou udalosťou týždňa bude zverejnenie aktualizovaného globálneho ekonomického výhľadu MMF v utorok (14. 10.). V júlovej prognóze fond predpovedal rast globálnej ekonomiky v tomto roku o 3 % a v roku 2026 o 3,1 %.
Účastníci stretnutia sa budú venovať aj vplyvu colnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Úplný rozsah nových obchodných opatrení USA ešte nie je jasný, varovala výkonná riaditeľka MMF Kristalina Georgievová. „Neistota je novým normálom a zostane tu,“ povedala minulý týždeň.
Jednou z tém zasadnutia by mohla byť aj umelá inteligencia. Britská centrálna banka (Bank of England) sa nedávno pridala k tým, ktorí vyjadrili obavy z vytvárania možnej bubliny okolo umelej inteligencie a varovala, že náhla zmena v nálade investorov by mohla vyvolať „prudkú korekciu“ na finančných trhoch.
Na zasadnutí sa zúčastnia ministri financií, centrálni bankári a odborníci z celého sveta. Kľúčovou udalosťou týždňa bude zverejnenie aktualizovaného globálneho ekonomického výhľadu MMF v utorok (14. 10.). V júlovej prognóze fond predpovedal rast globálnej ekonomiky v tomto roku o 3 % a v roku 2026 o 3,1 %.
Účastníci stretnutia sa budú venovať aj vplyvu colnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Úplný rozsah nových obchodných opatrení USA ešte nie je jasný, varovala výkonná riaditeľka MMF Kristalina Georgievová. „Neistota je novým normálom a zostane tu,“ povedala minulý týždeň.
Jednou z tém zasadnutia by mohla byť aj umelá inteligencia. Britská centrálna banka (Bank of England) sa nedávno pridala k tým, ktorí vyjadrili obavy z vytvárania možnej bubliny okolo umelej inteligencie a varovala, že náhla zmena v nálade investorov by mohla vyvolať „prudkú korekciu“ na finančných trhoch.