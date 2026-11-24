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Jesenný balík európskeho semestra stanovil priority EÚ na rok 2027
Komisia posúdila aj súlad s fiškálnym rámcom EÚ v prípade členských štátov, ktoré nepredložili návrh rozpočtového plánu a nepodliehajú postupu pri nadmernom deficite.
Autor TASR
Brusel 24. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok prijala jesenný balík európskeho semestra na rok 2027, v ktorom stanovuje priority hospodárskej, sociálnej a zamestnaneckej politiky a vyzýva členské štáty, aby prijali koordinované opatrenia na zabezpečenie fiškálnej udržateľnosti, podpory konkurencieschopnosti, investovanie do ľudí a pracovných miest a na zachovanie sily európskeho sociálneho modelu. Informuje o tom spravodajca TASR.
Jesenný balík, ktorý vychádza z jesennej hospodárskej prognózy EK na rok 2026, poskytuje politické usmernenia pre eurozónu, hodnotí fiškálnu situáciu všetkých členských štátov EÚ a zahŕňa správu o mechanizme varovania, ktorá spúšťa ročný cyklus postupu pri makroekonomickej nerovnováhe.
Vzhľadom na fiškálne výzvy eurokomisia posúdila súlad všetkých členských štátov s fiškálnym rámcom EÚ a poskytla usmernenia s cieľom zabezpečiť, aby ich fiškálna politika v roku 2027 bola v súlade s odporúčaniami Rady EÚ.
Komisia prijala najmä stanoviská k návrhom rozpočtových plánov na rok 2027 pre 17 členských štátov eurozóny. Osem návrhov vrátane slovenského EK hodnotí ako súladných a vyzýva Cyprus, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Portugalsko, Slovensko a Taliansko, aby v roku 2027 implementovali fiškálne politiky podľa plánu.
Dva rozpočtové plány EK hodnotí ako rizikové z hľadiska nesúladu - návrhy Fínska a Nemecka - a vyzýva štáty, aby zaistili súlad fiškálnej politiky v roku 2027 s odporúčaním Rady EÚ.
Komisia šesť rozpočtových plánov hodnotí ako rizikové z hľadiska závažného nesúladu, a preto vyzýva Holandsko, Chorvátsko, Litvu, Luxembursko, Maltu a Slovinsko, aby prijali opatrenia na zabezpečenie súladu fiškálnej politiky s odporúčaním Rady EÚ.
V prípade Bulharska, ktoré čaká na revidovaný postup nápravy na obdobie od roku 2027, EK poznamenáva, že konsolidačné opatrenia oznámené bulharskými orgánmi by prispeli k náprave nadmerného deficitu.
V prípade ôsmich z desiatich členských štátov, na ktoré sa vzťahuje postup pri nadmernom deficite - Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Taliansko - je postup pozastavený. V tejto fáze sa neprijímajú žiadne procedurálne kroky, ale prebiehajúci postup zostáva otvorený. Komisia ich situáciu prehodnotí na jar budúceho roka.
Komisia predpokladá, že Taliansko napraví svoj nadmerný deficit v roku 2026 a očakáva, že deficit zostane v rokoch 2027 a 2028 pod úrovňou 3 %. Vzhľadom na to môže eurokomisia na jar 2027 zvážiť zrušenie postupu pri nadmernom deficite.
Pri Bulharsku a Maďarsku EK zastáva názor, že sa vyžaduje sprísnenie postupu pri nadmernom deficite, lebo neboli prijaté účinné opatrenia.
Komisia takisto vypracovala správu s cieľom posúdiť dodržiavanie kritéria deficitu v prípade dvoch členských štátov - Nemecka a Litvy. Na základe svojho posúdenia si EK myslí, že v súčasnej fáze nie je dôvod na začatie postupu pri nadmernom deficite voči Nemecku a Litve.
Komisia posúdila aj súlad s fiškálnym rámcom EÚ v prípade členských štátov, ktoré nepredložili návrh rozpočtového plánu a nepodliehajú postupu pri nadmernom deficite. Tri členské štáty - Dánsko, Lotyšsko a Švédsko - sú hodnotené ako štáty, ktoré spĺňajú podmienky. Česko je hodnotené ako štát s rizikom nedodržiavania predpisov a Španielsko je hodnotené ako štát s rizikom podstatného nedodržiavania predpisov. EK oba uvedené štáty vyzvala, aby prijali potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu fiškálnej politiky v roku 2027 s odporúčaním Rady EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Jesenný balík, ktorý vychádza z jesennej hospodárskej prognózy EK na rok 2026, poskytuje politické usmernenia pre eurozónu, hodnotí fiškálnu situáciu všetkých členských štátov EÚ a zahŕňa správu o mechanizme varovania, ktorá spúšťa ročný cyklus postupu pri makroekonomickej nerovnováhe.
Vzhľadom na fiškálne výzvy eurokomisia posúdila súlad všetkých členských štátov s fiškálnym rámcom EÚ a poskytla usmernenia s cieľom zabezpečiť, aby ich fiškálna politika v roku 2027 bola v súlade s odporúčaniami Rady EÚ.
Komisia prijala najmä stanoviská k návrhom rozpočtových plánov na rok 2027 pre 17 členských štátov eurozóny. Osem návrhov vrátane slovenského EK hodnotí ako súladných a vyzýva Cyprus, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Portugalsko, Slovensko a Taliansko, aby v roku 2027 implementovali fiškálne politiky podľa plánu.
Dva rozpočtové plány EK hodnotí ako rizikové z hľadiska nesúladu - návrhy Fínska a Nemecka - a vyzýva štáty, aby zaistili súlad fiškálnej politiky v roku 2027 s odporúčaním Rady EÚ.
Komisia šesť rozpočtových plánov hodnotí ako rizikové z hľadiska závažného nesúladu, a preto vyzýva Holandsko, Chorvátsko, Litvu, Luxembursko, Maltu a Slovinsko, aby prijali opatrenia na zabezpečenie súladu fiškálnej politiky s odporúčaním Rady EÚ.
V prípade Bulharska, ktoré čaká na revidovaný postup nápravy na obdobie od roku 2027, EK poznamenáva, že konsolidačné opatrenia oznámené bulharskými orgánmi by prispeli k náprave nadmerného deficitu.
V prípade ôsmich z desiatich členských štátov, na ktoré sa vzťahuje postup pri nadmernom deficite - Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Taliansko - je postup pozastavený. V tejto fáze sa neprijímajú žiadne procedurálne kroky, ale prebiehajúci postup zostáva otvorený. Komisia ich situáciu prehodnotí na jar budúceho roka.
Komisia predpokladá, že Taliansko napraví svoj nadmerný deficit v roku 2026 a očakáva, že deficit zostane v rokoch 2027 a 2028 pod úrovňou 3 %. Vzhľadom na to môže eurokomisia na jar 2027 zvážiť zrušenie postupu pri nadmernom deficite.
Pri Bulharsku a Maďarsku EK zastáva názor, že sa vyžaduje sprísnenie postupu pri nadmernom deficite, lebo neboli prijaté účinné opatrenia.
Komisia takisto vypracovala správu s cieľom posúdiť dodržiavanie kritéria deficitu v prípade dvoch členských štátov - Nemecka a Litvy. Na základe svojho posúdenia si EK myslí, že v súčasnej fáze nie je dôvod na začatie postupu pri nadmernom deficite voči Nemecku a Litve.
Komisia posúdila aj súlad s fiškálnym rámcom EÚ v prípade členských štátov, ktoré nepredložili návrh rozpočtového plánu a nepodliehajú postupu pri nadmernom deficite. Tri členské štáty - Dánsko, Lotyšsko a Švédsko - sú hodnotené ako štáty, ktoré spĺňajú podmienky. Česko je hodnotené ako štát s rizikom nedodržiavania predpisov a Španielsko je hodnotené ako štát s rizikom podstatného nedodržiavania predpisov. EK oba uvedené štáty vyzvala, aby prijali potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu fiškálnej politiky v roku 2027 s odporúčaním Rady EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)