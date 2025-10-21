< sekcia Ekonomika
JESS plánuje výstavbu veterných parkov v okolí Hlohovca a Michaloviec
Na západnom Slovensku počíta zámer s výstavbou maximálne 69 samostatných veterných elektrární s celkovým výkonom približne 430 megawattov. Na východe krajiny by sa mohla výstavba týkať až 45 turbín.
Michalovce/Hlohovec 21. októbra (TASR) - Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) pripravuje v okolí Hlohovca a v okrese Michalovce projekty výstavby veterných elektrární. Na západnom Slovensku počíta zámer s výstavbou maximálne 69 samostatných veterných elektrární s celkovým výkonom približne 430 megawattov (MW). Na východe krajiny by sa mohla výstavba týkať až 45 turbín s celkovým výkonom približne 315 MW. Zámery spoločnosť predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).
„Výstavba veterných elektrární na území Slovenskej republiky vyplýva z potreby zabezpečenia dlhodobej energetickej udržateľnosti, ochrany životného prostredia a zvyšovania energetickej bezpečnosti krajiny,“ uvádza sa v materiáloch. Veterný park má pozostávať nielen z turbín a ich základov, ale aj z technickej infraštruktúry vrátane rozvodní, káblových vedení, riadiaceho systému, spevnených plôch a obslužných komunikácií.
Na západnom Slovensku by mohli byť umiestnené veterné elektrárne vo viacerých katastrálnych územiach obcí nachádzajúcich sa v okresoch Hlohovec, Nitra a Galanta. V rámci okresu Michalovce by navrhované veterné elektrárne mohli vzniknúť v katastrálnych územiach obcí Lesné, Michalovce, Nacina Ves, Oreské, Petrovce nad Laborcom, Pozdišovce, Pusté Čemerné, Rakovec nad Ondavou, Staré, Strážske, Suché, Trnava pri Laborci, Voľa a Zbudza. Samotná výstavba by sa mohla začať v treťom štvrťroku 2026 a trvať má približne jeden rok. Predpokladaná dĺžka prevádzky veterného parku je 30 rokov.
Pri výbere lokalít veterného parku investor zohľadňuje parametre ako veterný potenciál krajiny, lokality mimo chránených oblastí Natura 2000 s dôrazom na chránené vtáčie územia. Zohľadnené podľa predložených materiálov boli aj geodynamické javy, ako napríklad svahovitosť územia či možnosti pripojenia na distribučnú sieť. Lokality boli vybraté aj na základe hospodárskej situácie v okolí so zreteľom na súčasné investičné zámery.
„Pri výrobe elektriny z vetra nevznikajú žiadne emisie skleníkových plynov ani iné škodlivé látky, čo pomáha chrániť ovzdušie a znižovať negatívny vplyv na klímu. Veterné elektrárne ako bezemisný zdroj energie priamo prispievajú k plneniu týchto cieľov. Veterná energia je taktiež nevyčerpateľným zdrojom energie, čo znamená, že táto forma energie je trvalo udržateľná,“ uviedla spoločnosť v predložených materiáloch.
Projekt má podľa investora napomôcť aj k plneniu klimaticko-energetických cieľov Európskej únie vrátane záväzku dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie. Projektovú prípravu koordinuje expertný tím JESS na základe úlohy uloženej Ministerstvu hospodárstva SR vládou. Výber lokalít vychádza z identifikácie perspektívnych území pre rozvoj veternej energie v rámci aktualizovaného Integrovaného národného energetického a klimatického plánu (INEKP2), ako aj iniciatívy REPowerEU, ktorá má za cieľ odstrániť bariéry pre výstavbu obnoviteľných zdrojov.
