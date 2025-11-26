< sekcia Ekonomika
JESS pochybenia v komunikácii pri príprave veterných parkov odmietla
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) vníma dôležitosť otvorenej komunikácie so samosprávami aj verejnosťou pri príprave akýchkoľvek projektov v energetike. Spoločnosť je však len subjektom povereným vypracovaním metodiky pre rozvoj veternej energie na Slovensku a prípravou dvoch pilotných akceleračných zón. JESS tak reagovala na vyjadrenie Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky (SAPI), podľa ktorej postup JESS v prípade začatia procesu EIA pre dve akceleračné zóny veternej energetiky rozvoju veternej energetiky uškodil.
„JESS postupuje v súlade s vykonávaním daných úloh len v rámci stanovených kompetencií a v súlade s usmernením príslušných ministerstiev. Rozvoj veternej energetiky vnímame ako súčasť širšej energetickej stratégie Slovenska a sme pripravení konštruktívne komunikovať so všetkými zainteresovanými stranami,“ uviedla spoločnosť.
Projekt akceleračných zón sa nachádza len v prípravnej fáze, ktorej hlavnou časťou je proces posudzovania vplyvov projektu na životné prostredie. JESS zdôraznila, že nejde o realizáciu projektu, ale o zhromažďovanie odborných podkladov a pripomienok verejnosti a dotknutých subjektov. „Chceme zároveň zdôrazniť, že spoločnosť JESS nevystupuje v tomto procese ako investor ani prevádzkovateľ veterných elektrární. Úlohou JESS je príprava odborných podkladov a metodiky, ktoré majú pomôcť štátu pri efektívnom a udržateľnom rozvoji veternej energetiky na Slovensku,“ dodala firma.
Spoločnosť hneď po zverejnení zámerov rozoslala listy s informáciou o zaradení časti územia dotknutých obcí do pripravovanej akceleračnej zóny pre veterné parky a o podaní zámeru EIA. Spoločnosť taktiež uskutočnila pracovné stretnutia so starostami dotknutých obcí, na ktorých bol predstavený projekt a zodpovedané aktuálne otázky.
Člen výkonného výboru SAPI Ján Lacko však označil práve neskorú komunikáciu voči samosprávam za problém. „Komunikácia so samosprávou je v prípade projektových zámerov, ktoré pripravujú členovia SAPI, jedným z prvých krokov. Tieto úvodné konzultácie s obcami vo fáze prípravy projektov sa spravidla uskutočňujú dlhé mesiace pred začatím procesu EIA,“ uviedol Lacko. Podľa asociácie je nepochopiteľné, prečo JESS tento krok nekomunikovala s obcami a mestami v daných lokalitách ešte pred samotným zverejnením informácie o EIA.
