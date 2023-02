JESS požiadala o povolenie umiestnenia nového jadrového zdroja

Bratislava 16. februára (TASR) - Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) podala v stredu (15. 2.) na Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie jadrového zariadenia pre projekt Nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice. So žiadosťou o vydanie povolenia boli na ÚJD predložené na schválenie aj požiadavky na kvalitu jadrového zariadenia a návrh hraníc jadrového zariadenia. Zákonná lehota správneho konania je jeden kalendárny rok, informovala vo štvrtok Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS).



Kompletná dokumentácia obsahuje takmer 2000 strán textu. Okrem požiadaviek na kvalitu jadrového zdroja a návrhu hraníc rieši aj otázky zadávacej bezpečnostnej správy, projektový zámer na fyzikálno-technické riešenie, spôsob nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom či veľkosť oblasti ohrozenia a hodnotenie vplyvu na životné prostredie.



Práce na projekte nového jadrového zdroja budú pokračovať podľa harmonogramu predprípravnej etapy so zameraním na spracovanie dokumentácie podľa stavebnej legislatívy. Predpokladaný termín predloženia na stavebný úrad je koncom roka 2025. Ďalšie činnosti budú podľa JAVYS zamerané na prípravu procesu výberu dodávateľa technológie jadrovej elektrárne. Technológia jadrovej časti zatiaľ nie je vybraná, vychádza sa z možných projektov svetových dodávateľov jadrovej technológie tak, aby ľubovoľný vybraný projekt spĺňal požadované predpoklady.



Pokračujú aj práce na zapracovaní projektu nového jadrového zdroja do územných plánov, pripojenia do elektrizačnej sústavy, riešenie lokalitných aspektov ako koncepcia vodného hospodárstva, geológia či transport nadrozmerných komponentov.



Spoločnosť JESS, ktorá je dcérskou firmou štátnej JAVYS a českého ČEZ zároveň, rozvíja aj projekty v oblasti výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. V najbližšom čase uvedie do prevádzky 20-megawattový (MW) fotovoltický park a výrobu bezemisného vodíka.