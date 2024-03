JetBlue Airways a Spirit Airlines zrušili dohodu o fúzii

Washington 4. marca (TASR) - Americkí nízkonákladoví leteckí dopravcovia JetBlue Airways a Spirit Airlines v pondelok formálne zrušili svoju dohodu o fúzii v hodnote 3,8 miliardy USD (3,51 miliardy eur). Oznámili to približne šesť týždňov po tom, čo federálny súd dohodu v januári zablokoval pre obavy z narušenia hospodárskej súťaže. TASR o tom informuje na základe správ AP, AFP a Reuters.



Aerolínie JetBlue v pondelok uviedli, že aj keď obe spoločnosti stále veria vo výhody zlúčenia, je nepravdepodobné, že by splnili požadované podmienky a získali súhlas regulačných orgánov do požadovaného termínu 24. júla. Ukončenie transakcie je tak pre oboch dopravcov najlepšie rozhodnutie.



Dohoda by vytvorila piateho najväčšieho prepravcu v Spojených štátoch a pomohla by Spirit zabezpečiť si prežitie, ale podľa federálneho súdu by znížila konkurenciu a poškodila tak spotrebiteľov.



"Vzhľadom na rozhodnutie federálneho súdu a pokračujúcu opozíciu ministerstva spravodlivosti je pravdepodobnosť, že čoskoro dostaneme zelenú na to, aby fúzia pokračovala, extrémne nízka," uviedla Joanna Geraghtyová, generálna riaditeľka JetBlue, v internej poznámke pre zamestnancov.



Bez dohody čaká Spirit ťažká cesta, keďže zápasí so slabým dopytom na svojich kľúčových trhoch a snaží sa vrátiť k udržateľnej ziskovosti. Niektorí analytici dokonca naznačili, že spoločnosť by mohla čeliť bankrotu, ak sa jej nepodarí zabezpečiť si financie.



(1 EUR = 1,0813 USD)