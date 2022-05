JetBlue sa pokúša o nepriateľské prevzatie spoločnosti Spirit Airlines

New York 16. mája (TASR) - Americká letecká spoločnosť JetBlue Airways sa pokúša o nepriateľské prevzatie Spirit Airlines. V pondelok vyzvala akcionárov Spiritu, aby odmietli navrhovanú akvizíciu s Frontier Airlines za 2,9 miliardy USD (2,79 miliardy eur).



Akcionári Spirit majú hlasovať 10. júna o ponuke od Frontier, ktorú uprednostňuje predstavenstvo spoločnosti. To dvakrát odmietlo nevyžiadanú ponuku JetBlue Airways na prevzatie vo výške 3,6 miliardy USD a odôvodnilo to neistotou v súvislosti so schválením fúzie s JetBlue regulačnými úradmi.



Nízkonákladový dopravca JetBlue v pondelok zase uviedol, že ponuka Frontier je vysoko riziková a má nízku hodnotu. Tvrdí tiež, že vďaka spoločnej dohode by obe letecké spoločnosti mohli lepšie konkurovať "veľkej štvorke" amerických aerolínií, ktoré kontrolujú takmer 80 % tamojšieho trhu.



Spoločnosť JetBlue v liste akcionárom Spiritu v pondelok ponúkla 30 USD za akciu a vyzvala ich, aby hlasovali proti plánovanej fúzii s Frontier. Frontier a Spirit sa k tomu zatiaľ nevyjadrili.



JetBlue, šiesty najväčší osobný prepravca v USA, by prevádzkoval Spirit pod značkou JetBlue. A sľúbil tiež, že uhradí poplatok 200 miliónov USD za spätné rozdelenie (alebo 1,80 USD na akciu Spirit), ak sa dohoda neuskutoční pre odmietavé stanovisko protimonopolných úradov.



Spoločnosť Spirit v apríli požiadala o výrazne vyšší poplatok za spätné rozdelenie, uviedol JetBlue.



TASR o tom informovala na základe správy AP.



(1 EUR = 1,0385 USD)