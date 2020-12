JetBrains oznamuje oficiálne spustenie platformy Space

Bratislava 16. decembra (OTS) - JetBrains, spoločnosť, ktorá vytvorila obsiahly rad produktov vývojových prostredí (IDE) pre rôzne programovacie jazyky, dnes oznamuje spustenie platformy Space – platformy, ktorá obsahuje „všetko v jednom“ na uľahčenie spolupráce pre kreatívne tímy, vrátane vývojárov, oddelenia marketingu, dizajnu, HR, právnických tímov a ďalších. Platforma Space, spustená v skúšobnom programe v decembri 2019, obdržala viac ako 35 000 požiadaviek od rôznych spoločností. Za uplynulý rok v nej používatelia poslali približne 1,5 milióna správ a vytvorili viac ako 13 000 repozitárov.Platforma Space kombinuje nástroje na efektívnu spoluprácu: konverzácie, tímový a projektový manažment, plánovanie schôdzok a dokumenty s pracovnými postupmi pre špecifické vyhľadávania. Pokrýva celý cyklus softvérového vývoja a vďaka tomu môže tím v budúcnosti pridávať špecifické doménové nástroje pre ďalšie pracovné role a oddelenia.Platforma Space je jediný nástroj, ktorý poskytuje jednotné prostredie pre celú spoločnosť, a používatelia sa tak môžu sústrediť na svoju prácu s minimálnym rozptýlením a bez prepínania kontextov. Okrem mnohých zabudovaných funkcií je možné platformu Space rozšíriť a prispôsobiť tak, aby presne zodpovedala vašim firemným procesom. To je možné dosiahnuť prostredníctvom aplikácií a stiahnutím nástrojov tretích strán do platformy Space bez úpravy kódu v produkte.“ hovorí, spoluzakladateľ spoločnosti Makery , ktorá je poskytovateľom digitálnych produktov a služieb. „,“ tvrdí, CMO spoločnosti AmberCore Software Ltd, ktorá sa špecializuje na vývoj technologických produktov.V priebehu posledných pár mesiacov vylepšil tím stojaci za platformou Space všetky aspekty produktu, vrátane konverzácií, schôdzok, kalendárov, issue tracking, mobilných aplikácií, zdieľaných dokumentov, panelov záznamov problémov, automatizácie CI/CD, osobných zoznamov úloh a pridal tiež integrovanú revíziu kódu.V budúcnosti získa platforma Space funkciu synchronizácie s kalendárom Google a Outlook a tiež integrácie s ďalšími obľúbenými nástrojmi. Z hľadiska rozšíriteľnosti už tím zaviedol HTTP API, webhooky, Space Client SDK, vlastné polia, automatizácie a čoskoro bude pridávať súkromné aplikácie a aplikácie z Marketplace, spolu s ďalšími rozšíreniami.,“ hovorí, generálny riaditeľ spoločnosti JetBrains. „.“Platforma Space pokryje požiadavky tímov všetkých veľkostí. Poskytuje bezplatnú verziu a tiež možnosti predplatného pre spoluprácu väčších tímov, začínajúce od 8 € za aktívneho používateľa na mesiac. Platforma Space je dostupná ako cloudová aplikácia a v blízkej budúcnosti nasadíme aj verzie inštalované priamo na vlastnom hardvéri.Demo video novej platformy Space je možné zhliadnuť na tomto odkaze:Platforma JetBrains Space je balík aplikácií „všetko v jednom“ na spoluprácu pre kreatívne tímy akýchkoľvek veľkostí, od malého oddelenia až po celú podnikovú organizáciu. Je to jediný nástroj, ktorý budú technické i netechnické tímy potrebovať na spoluprácu v jednotnom prostredí integrovaných nástrojov. Spoločnosť JetBrains prvýkrát oznámila platformu v skúšobnom programe v decembri 2019. Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.jetbrains.com/space/