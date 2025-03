J.Hajko: Záujmom o dlhopisy prekrýva vláda neschopnosť konsolidovať

Bratislava 13. marca (TASR) - Spôsob, akým spustilo ministerstvo financií predaj štátnych dlhopisov pre občanov predznamenával, že prejavený záujem sa využije ako marketingový politický ťah. To vo štvrtok potvrdil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), ktorý označil výsledky predaja za prejav dôvery vláde Roberta Fica (Smer-SD), uviedol v reakcii poslanec opozičného KDH Jozef Hajko. V skutočnosti týmto vláda podľa neho len zakrýva neschopnosť konsolidovať verejné financie.



"Dôvodov na optimizmus, ako ho prezentuje minister Kamenický, niet. Vládna konsolidácia nestojí na šetrení na sebe, na čo dlhodobo vyzýva KDH. Naopak, ožobračuje ľudí, hlavne rodiny s deťmi. Postihuje firmy, preto tento rok bude výkon slovenskej ekonomiky nižší, ako sa očakávalo. Priznávajú si to priamo aj na ministerstve financií, podľa februárovej prognózy sa vyberie tento rok na daniach a odvodoch o takmer 400 miliónov eur menej, ako čakali pri zostavovaní štátneho rozpočtu," upozornil Hajko s tým, že vláda už hovorí o ďalšej vlne bolestivej konsolidácie.



Z toho pohľadu by bola pre občanov podľa neho oveľa lepšia správa, keby namiesto drahého marketingu na účet všetkých prišla vláda s jasným plánom, ako 500 miliónov eur ušetriť na sebe. "Inak sa len krúti v kolotoči ďalšieho a ďalšieho zadlžovania, ktoré sa napokon môže skončiť podľa gréckeho scenára," myslí si Hajko.



Pripomenul, že vysvedčenie o úspešnosti politiky vlády v ozdravovaní verejných financií vystavujú hlavne ratingové agentúry, pretože od ich hodnotení sa odvíjajú úroky, za ktoré si Slovensko požičiava na finančných trhoch. "Tu sa situácia zhoršuje, keďže už vlani znížila Slovensku rating agentúra Moody´s. Počkajme si, čo urobí v jarných mesiacoch Standard & Poor´s, ďalšia agentúra z veľkej trojky," avizoval poslanec KDH.



Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) vo štvrtok informoval, že prvý predaj štátnych dlhopisov určených bežným občanom na Slovensku prekonal očakávania, keď sa celkový objem 500 miliónov eur predal za 3,5 dňa. Projekt preto bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Celkovo si dlhopisy pre ľudí kúpilo 21.200 investorov. Priemerná investovaná suma bola 22.600 eur, najviac občanov investovalo od 4000 do 10.000 eur.