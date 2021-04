Jidu Auto plánuje investovať 50 mld. CNY do výroby inteligentných áut

Šanghaj 23. apríla (TASR) - Čínska spoločnosť Jidu Auto, spoločný podnik na výrobu elektrických vozidiel technologického gigantu Baidu a automobilky Geely, plánuje investovať 50 miliárd jüanov (6,40 miliardy eur) do výroby inteligentných automobilov v nasledujúcich piatich rokoch. Uviedol to v piatok riaditeľ spoločnosti Sia I-pching.



Baidu vlastní 55-percentný podiel v Jidu a v Geely má 45 %. Spoločnosť plánuje v priebehu nasledujúcich dvoch až troch rokov prijať pre projekt 2500 až 3000 zamestnancov, z toho asi 500 softvérových inžinierov. Novú značku automobilov plánuje predstaviť v 3. štvrťroku 2021.



Sia I-pching povedal tiež, že prvý model od spoločnosti Jidu bude vyzerať ako robot, aby oslovil mladú klientelu. Spoločnosť potom plánuje vydať jeden nový model každý rok alebo každých 18 mesiacov. Dodal, že Jidu bude pred rozhodnutím o konečnej podobe modelu analyzovať veľké trhové dáta.



„Budete mať pocit, že je to robot, ktorý s vami dokáže komunikovať s emóciami,“ povedal Sia I-pching.



Veľa technologických spoločností na celom svete súťaží o to, kto prinesie ako prvý inteligentné vozidlo po úspechu spoločnosti Tesla v komercializácii elektrických vozidiel.



(1 EUR = 7,8181 CNY)