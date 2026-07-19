< sekcia Ekonomika
Jingye Steel hrozí Britom právnymi krokmi za zoštátnenie British Steel
Jingye Steel zdôraznila, že v podniku od jeho prevzatia realizovala investície do zariadení a technológií, platila dane a vytvorila pracovné miesta.
Autor TASR
Peking 19. júla (TASR) - Čínska spoločnosť Jingye Steel, bývalý vlastník zoštátnenej oceliarne British Steel, bude od britskej vlády požadovať plnú náhradu za zmarenú investíciu. Je neprípustné, aby Londýn pošliapaval medzinárodné dohody o ochrane investícii, vyhlásila spoločnosť v nedeľu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a DPA.
Jingye Steel začiatkom roka 2020 prevzala British Steel vrátane jej hlavného závodu v Scunthorpe na severovýchode Anglicka. Spoločnosť, ktorá zamestnávala približne 3500 ľudí, v tom čase čelila platobnej neschopnosti. Minulý rok sa čínsky vlastník rozhodol v závode odstaviť vysoké pece, pričom uviedol, že pokračovanie prevádzky je z finančného hľadiska neudržateľné. Britská vláda následne prevzala nad spoločnosťou kontrolu. Minulý týždeň Londýn oznámil, že spoločnosť prevezme pod svoju úplnú kontrolu.
Jingye Steel zdôraznila, že v podniku od jeho prevzatia realizovala investície do zariadení a technológií, platila dane a vytvorila pracovné miesta. Konanie britskej vlády označila za násilnú konfiškáciu svojho majetku a uviedla, že si vyhradzuje právo podniknúť právne kroky vrátane medzinárodnej arbitráže.
Jingye Steel začiatkom roka 2020 prevzala British Steel vrátane jej hlavného závodu v Scunthorpe na severovýchode Anglicka. Spoločnosť, ktorá zamestnávala približne 3500 ľudí, v tom čase čelila platobnej neschopnosti. Minulý rok sa čínsky vlastník rozhodol v závode odstaviť vysoké pece, pričom uviedol, že pokračovanie prevádzky je z finančného hľadiska neudržateľné. Britská vláda následne prevzala nad spoločnosťou kontrolu. Minulý týždeň Londýn oznámil, že spoločnosť prevezme pod svoju úplnú kontrolu.
Jingye Steel zdôraznila, že v podniku od jeho prevzatia realizovala investície do zariadení a technológií, platila dane a vytvorila pracovné miesta. Konanie britskej vlády označila za násilnú konfiškáciu svojho majetku a uviedla, že si vyhradzuje právo podniknúť právne kroky vrátane medzinárodnej arbitráže.