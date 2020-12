VIDEO: Jiří Žežulka chce zmenšiť daňovú medzeru a zlepšiť povesť úradu

Bratislava 1. decembra (TASR) – Hlavnou úlohou, ktorá stojí pred novým prezidentom Finančnej správy (FS) SR Jiřím Žežulkom, je zmenšenie medzery vo výbere daní, a to nielen nepriamych, ale napríklad aj dane z príjmu právnických osôb. Ďalšou úlohou je zlepšenie povesti FS, povedal v utorok na tlačovej konferencii Žežulka. Nový prezident chystá aj personálne zmeny, podrobnosti však neprezradil.







Slovensko má v súčasnosti daňovú medzeru vo výbere dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške približne 16,6 %, zatiaľ čo priemer EÚ je desať percent. Podľa Žežulku postačí dôslednejšie využívanie platnej legislatívy a možností úradu. "Nástroje v legislatíve máme. Máme kontrolný výkaz, máme veľa evidencií, ktoré iba musíme vedieť využiť. Musíme to dotiahnuť do konca," zdôraznil Žežulka. Kontrolóri FS podľa neho predpísali desiatky tisíc eur dane bez toho, aby sme ich boli schopní dostať do štátneho rozpočtu. "Vieme nájsť problém, vieme ho odhaliť, vieme ho postihnúť, no nevidíme z toho ani euro. Tam bude tá zmena," povedal.



S postom na FS sa v najbližšom čase budú musieť rozlúčiť aj niektorí jej pracovníci. "Nie každému z vedenia finančnej správy verím a personálne zmeny určite prídu. Niektoré veľmi skoro," povedal nový prezident. Konkrétne mená uviesť odmietol, pretože najskôr sa chce s týmito zamestnancami osobne stretnúť.



Minister financií Eduard Heger (OĽANO) by chcel dostať Slovensko vo výbere DPH na priemer EÚ do konca tohto volebného obdobia. Okrem postihov pre daňových "hriešnikov" chce, aby bola FS voči poctivým podnikateľom, ktorí si plnia svoje povinnosti, ústretová.







Slabými stránkami FS na Slovensku sú podľa správy Medzinárodného menového fondu (MMF) neefektívne riadenie rizík a nedostatočné zameranie na daňovú disciplínu v oblasti dane z príjmov. Slabou stránkou je tiež integrita registra daňových subjektov, ktorý obsahuje veľké množstvo neaktívnych firiem. Dôležitá je podľa MMF aj podpora dobrovoľného platenia daní, či správnosť údajov v daňových priznaniach a vyváženosť daňových kontrol.



Jiří Žežulka má bohaté skúsenosti v oblasti správy daní v ČR. Okrem iného bol zástupcom generálneho riaditeľa generálneho finančného riaditeľstva, pôsobil aj ako vedúci oddelenia boja s daňovými únikmi na generálnom finančnom riaditeľstve. Pracoval tiež ako analytik odboru závažnej hospodárskej kriminality na vrchnom štátnom zastupiteľstve v Prahe.