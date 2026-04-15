JMBonline: Tepelné izolácie výrazne zdraželi
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Ceny tepelných izolácií v posledných týždňoch výrazne narástli a trh zároveň čelí neistote v dodávkach. Problémom už nie je len zdražovanie, ale aj predlžovanie termínov a slabšia predvídateľnosť pri bežne dostupných materiáloch. Podľa údajov e-shopu JMBonline narástli ceny tepelných izolácií za posledný mesiac o 40 až 60 %, v závislosti od konkrétneho typu.
V priebehu troch týždňov podľa firmy došlo k viac ako piatim úpravám cenníkov. Týka sa to základných materiálov, na ktorých stojí veľká časť stavebných a rekonštrukčných projektov - najmä EPS (expandovaný polystyrén), XPS (extrudovaný polystyrén), minerálna vlna a PIR dosky z polyizokyanurátovej peny.
„Najväčší problém dnes nie je samotná cena. Najväčší problém je, že pri časti sortimentu nikto nevie spoľahlivo garantovať dostupnosť v termíne,“ uviedol generálny riaditeľ JMBonline Michal Kurimský.
Za vývojom stojí kombinácia viacerých faktorov. Kľúčovú úlohu podľa spoločnosti zohráva rast cien ropy a petrochemických vstupov, geopolitická neistota, narušené dodávateľské reťazce a logistické obmedzenia vrátane dôležitých transportných trás. V praxi sa zároveň ukazuje aj ďalší problém - časť výrobcov nemala včas zabezpečené dostatočné objemy vstupných surovín. Po prudkom raste cien ich už nebolo možné nakúpiť v potrebnom rozsahu, čo sa následne prejavilo na výrobe aj dostupnosti hotových produktov.
Práve neistota v dodávkach podľa trhu mení spôsob rozhodovania. Kým ešte nedávno sa zákazníci aj realizačné firmy orientovali najmä podľa ceny, v súčasnosti čoraz častejšie riešia najmä to, či bude materiál dostupný v čase, keď ho stavba alebo rekonštrukcia potrebuje. To komplikuje nielen samotné objednávky, ale aj harmonogramy, rozpočty a plánovanie nadväzujúcich prác.
„Aj v prípade, že sa situácia na trhu v najbližších týždňoch začne postupne stabilizovať, rýchly návrat cien na pôvodné úrovne neočakávam,“ podotkol Kurimský. „Výrobcovia už totiž nakupovali vstupy za vyššie ceny, ktoré sa budú do trhu premietať aj v ďalšom období. Pokles cien na predkrízovú úroveň očakávam najskôr o šesť mesiacov,“ dodal.
Súčasná situácia zároveň ukazuje aj širší problém stavebného trhu. Ten bol dlhé roky nastavený na silný tlak na cenu, nízke marže a predstavu, že materiál bude vždy bez väčších komplikácií dostupný. Aktuálny vývoj podľa spoločnosti ukazuje, že v čase napätia rozhoduje reálna dostupnosť, presné dáta a kvalita vzťahov v dodávateľskom reťazci. Práve tie budú v nasledujúcich mesiacoch zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu.
JMBonline je dátovo riadená e-commerce platforma zameraná na stavebné materiály na českom a slovenskom trhu.
