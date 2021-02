Mičovský: Naše kroky nie sú jednoduché, ale nie sú chaotické

Bratislava 9. februára (TASR) - Agrominister Ján Mičovský (OĽANO) kritiku Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) pre spôsob prijímania tzv. redistributívnej platby odmieta.



"Naše kroky na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR rozhodne nie sú jednoduché, ani ľahké, ale takisto musím povedať, že nie sú chaotické," reagoval Mičovský na utorkovú tlačovú konferenciu SPPK.



MPRV má podľa neho pripravené a premyslené ďalšie postupy, ktoré pomôžu pôdohospodárom práve v tomto neľahkom období. "O tom bude aj stredajšie (10. 2.) rokovanie s množstvom poľnohospodárskych komôr, kde chceme vysvetliť zámery s redistributívnou platbou, tiež ako im pomôžeme v tomto ťažkom COVID-ovom období," avizoval Mičovský.



"Som presvedčený, že aj na základe tých rokovaní, ktoré sme ohlásili a ktoré sú pripravené so všetkou zodpovednosťou, k žiadnej štrajkovej revolúcii nedôjde, lebo to, čo robíme, má zmysel a verím, že poľnohospodári to pochopia," dodal agrominister.



V utorok na tlačovej konferencii predseda SPPK Emil Macho uviedol, že členovia komory, medzi ktorými je aj viacero menších poľnohospodárskych firiem a súkromne hospodáriacich roľníkov, redistributívnu platbu neodmietajú.



Sú si však podľa neho vedomí toho, že neuvážené zavedenie tejto platby môže vážne skomplikovať ekonomickú situáciu mnohým, najmä stredne veľkým poľnohospodárskym podnikom, ktoré tvoria "chrbticu" agrosektora a produkujú väčšinu domácich potravín. Takéto opatrenia by sa mali zavádzať po odbornej diskusii a dôkladnom zvážení všetkých možností, ktoré tu sú.



"Rezort pôdohospodárstva sa zmieta v kŕčoch a my sme rukojemníci v rukách ministra Mičovského. Už stačilo. Možností na reparát malo vedenie ministerstva (Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, MPRV) už veľakrát. Potajomky pripravovaná tzv. redistributívna platba je čerešničkou na torte totálneho chaosu a anarchie, ktorý vládne v agropotravinárskom sektore od nástupu nového vedenia ministerstva pôdohospodárstva," povedal Macho.