J.Ničík: Kníhkupecká atmosféra je neprenosná, z otvorenia sa tešíme

Žilina 28. apríla (TASR) – Otvorenie kníhkupectva Artforum v centre Žiliny potešilo po štyroch mesiacoch nielen jeho kníhkupcov, ale aj tradičných knihomoľov. Podľa kníhkupca Jána Ničíka prišli po zatvorení o svoju najväčšiu devízu - kníhkupeckú atmosféru.



"Kníhkupecká atmosféra je to najlepšie, čo môžeme ľuďom ponúknuť. Tam ani nejde o knižky, ale spolu so zákazníkmi vytvárame niečo, čo je neprenosné. Po zatvorení sme o našu najdôležitejšiu devízu prišli. Snažili sme sa ju nahradiť na sociálnych sieťach, ale nebolo to ono. Z otvorenia sa tešíme a tá radosť je vzájomná. Knižky sa dajú pohladiť, ovoňať. Najmä pre knihomoľov to má svoje čaro," povedal Ničík.



V kníhkupectve, ktoré funguje pod rôznymi názvami tri desaťročia, začali už počas prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19 s okienkovým predajom a predajom na diaľku. "Tušili sme, že sa vlny budú opakovať, preto sme riešili komunikáciu s knihychtivými zákazníkmi. Máme naozaj dosť ľudí, ktorí o nás vedia. A pokiaľ potrebujú naše kníhkupecké služby, prídu za nami," podotkol Ničík.



V kníhkupectve sa podľa neho snažili fungovať ako v čase otvorenia. "To znamená, že knižky v rámci možností prichádzali, odchádzali a nastavovali sme to na aktuálne podmienky. V pandemických časoch je, samozrejme, trocha problém, že nevychádza toľko nových kníh, respektíve edičné plány sa menia a treba na to reagovať. Ale v zásade je to stále to isté," skonštatoval žilinský kníhkupec.



Po štyroch mesiacoch v režime "výdajné okienko" sa aj život kníhkupectva začína vracať k normálnemu režimu. "Situácia sa asi tak skoro nevráti do 'predkoronového' stavu. Ale treba veriť, že raz aj to príde. Patrí k intelektuálnemu životu podiškurovať o svete pri káve, pri čaji. Ide o to, aby sme nestratili kontakt s normálnymi vecami. A pokiaľ ľudia medzi ne zaraďujú knihy, veľmi radi im pomôžeme. Knihy sú integrálnou súčasťou môjho života. Potrebujem ich na to, aby som bol spokojný, aby som mohol skúmať svet. Predpokladám, že je dosť ľudí, ktorí to majú nastavené rovnako," dodal Ničík.