Joe Biden sa údajne rozhodol zablokovať prevzatie U. S. Steel

Washington 3. januára (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa rozhodol zablokovať dohodu o prevzatí oceliarskej spoločnosti U. S. Steel japonským konkurentom Nippon Steel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v piatok odvolala na zdroj oboznámený so záležitosťou.



Zdroj, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, dôvod tohto rozhodnutia bližšie nešpecifikoval, ale už skôr upozornil na politické dôsledky dohody, uviedla agentúra Reuters. Hovorca Bieleho domu a hovorca spoločnosti Nippon Steel sa k týmto správam odmietli vyjadriť. U. S. Steel odkázala na svoje vyhlásenie zo štvrtka (2. 1.), v ktorom vyjadrila nádej, že "Biden urobí správnu vec a bude konať podľa zákona, keď schváli transakciu, ktorá tak jasne posilňuje národnú a hospodársku bezpečnosť USA".



Americké oceliarne U. S. Steel, pod ktoré patrí na Slovensku podnik U. S. Steel Košice, by mal v rámci akvizície, oznámenej v decembri minulého roka, prevziať za takmer 15 miliárd dolárov (14,53 miliardy eur) japonský koncern Nippon Steel. Zúčastnené strany v čase zverejnenia dohody uviedli, že s dokončením transakcie počítajú v druhom alebo treťom štvrťroku 2024.



Správu o Bidenovom rozhodnutí priniesol pôvodne vo štvrtok denník The Washington Post (WP) s odvolaním sa na zdroje z odchádzajúcej administratívy USA. Podľa denníka plánuje Biely dom tento krok oficiálne oznámiť 3. januára.



WP 1. januára informoval, že spoločnosť Nippon Steel predložila Bidenovej administratíve upravenú ponuku na kúpu U. S. Steel, ktorá by americkým orgánom fakticky umožnila zablokovať akékoľvek pokusy o zníženie výrobnej kapacity v USA. Zdroje denníka zároveň v tom čase poznamenali, že odchádzajúca administratíva zvažuje možnosť presunúť rozhodnutie v tejto otázke na tím novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorého inaugurácia sa uskutoční 20. januára.



Koncom decembra Výbor pre zahraničné investície v USA (Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS), ktorý skúmal navrhované prevzatie oceliarní, postúpil svoje rozhodnutie o schválení alebo zablokovaní dohody Bidenovi. Biden, ktorému končí funkčné obdobie 20. januára, musí o dohode rozhodnúť do 7. januára. Ak by nepodnikol žiadne kroky, výsledkom by bolo automatické schválenie fúzie.



(1 EUR = 1,0321 USD)