Joe Biden sa vyslovil proti predaju skupiny U.S. Steel

Washington 14. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa vyslovil proti plánovanému predaju spoločnosti U.S. Steel japonskému koncernu Nippon Steel. Spojené štáty potrebujú "zachovať silné americké oceliarske spoločnosti, v ktorých budú pracovať americkí oceliari", uviedol vo vyhlásení, ktoré má byť zverejnené neskôr vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP, ktorá vopred získala text vyhlásenia.



"U.S. Steel je už viac ako sto rokov ikonickou americkou oceliarskou spoločnosťou a je nevyhnutné, aby zostala americkou oceliarskou spoločnosťou, ktorú vlastnia a prevádzkujú domáci zamestnanci," uvádza sa ďalej v dokumente.



Demokratický prezident, ktorý sa usiluje o znovuzvolenie, urobil z obnovy amerického priemyslu jeden z hlavných pilierov svojho programu. Opiera sa pritom o podporu najväčšieho odborového zväzu v krajine AFL-CIO a ďalších popredných odborových organizácií.



Spoločnosť Nippon Steel v decembri oznámila, že plánuje kúpiť oceliareň so sídlom v Pittsburghu za 14,1 miliardy dolárov (12,8 miliardy eur), čo vyvolalo obavy z možných následkov tejto transakcie pre odborárov, dodávateľské reťazce a národnú bezpečnosť USA.



Nippon Steel, ktorý je štvrtým najväčším výrobcom ocele na svete, sa snažil upokojiť kritikov prísľubom, že fúzia nespôsobí stratu pracovných miest. Spoločnosť sa tiež zaviazala ponechať skupine jej názov U.S. Steel a jej sídlo v Pittsburghu, pričom uviedla, že už je prítomná na americkom trhu, kam chce priniesť nové zdroje na podporu zamestnanosti.



(1 EUR = 1,0939 USD)