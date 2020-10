Johnson: Británia bude prosperovať aj bez obchodnej dohody s EÚ

Londýn 4. októbra (TASR) - Británia môže skvelo prosperovať aj bez pobrexitovej obchodnej dohody s Európskou úniou (EÚ), vyhlásil britský premiér Boris Johnson. Povedal to len deň po tom, čo sa dohodol na predĺžení rokovaní o budúcich vzťahoch s EÚ po skončení prechodného obdobia, ktoré sa dostali do slepej uličky.



Johnson v sobotu (3. 10.) absolvoval video telefonát s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou a súhlasil s predĺžením rokovaní. Ako povedal v nedeľu pre BBC, verí, že dohoda bude hotová ešte pred skončením prechodného obdobia. EÚ však podľa neho musí pochopiť, že jeho vláda to myslí vážne s prevzatím kontroly nad britskými zákonmi a reguláciami, a to vrátane rybolovu.



Británia formálne vystúpila z EÚ v januári, ale do konca roka platí takzvané prechodné obdobie, počas ktorého zostáva v platnosti väčšina pravidiel Únie. Počas 11-mesačného prechodného obdobia sa obe strany mali dohodnúť na podobe budúcich obchodných vzťahov po takmer piatich desaťročiach ekonomickej a politickej integrácie.



Posledné deviate kolo rokovaní sa skončilo v piatok (2. 10.) a dohoda zatiaľ nie je na stole. Obe strany tvrdia, že dohode bránia závažné nezhody v dôležitých oblastiach. Preto sa do rokovaní zapojili aj Leyenová a Johnson. Obaja lídri vyzvali vyjednávačov, aby "intenzívne pracovali na preklenutí týchto rozporov". Rastú však obavy z cestovných bariér a obchodného chaosu, ak rokovania nepokročia a obe strany sa nedohodnú.



"Predovšetkým nechcem austrálsky, WTO výsledok, ale dokážeme s tým žiť," uviedol Johnson. "Myslím si, že dokážeme skvelo prosperovať aj za takýchto podmienok."