Johnson: Británia nezahodí čínske investície

Londýn 19. októbra (TASR) - Británia sa nezbaví čínskych investícií napriek napätým vzťahom medzi Londýnom a Pekingom, uviedol v utorok premiér Boris Johnson.



Vzťahy medzi oboma krajinami sa zhoršili po kritike čínskeho zásahu voči ujgurskej menšine a autoritárskemu prístupu k Hongkongu, bývalej britskej kolónii.



Johnson však zároveň zdôraznil, že Británia nebude „naivná“ v súvislosti s čínskymi investíciami do kritickej národnej infraštruktúry (CNI), ako sú jadrové elektrárne a superrýchle siete 5G.



„Čína je obrovskou súčasťou nášho ekonomického života a ešte dlho bude,“ povedal Johnson. „To však neznamená, že by sme mali byť naivní, pokiaľ ide o našu kritickú národnú infraštruktúru,“ dodal.



Podľa Johnsona si Spojené kráľovstvo zachová „opatrný“ prístup voči Číne, ktorý vláda označila za „systémového konkurenta“, ale je kľúčovým hráčom pri riešení medzinárodných problémov, akými sú zmena klímy.



„Mali by sme byť opatrní, pokiaľ ide o to, ako nakladáme s našou kritickou infraštruktúrou a priamymi zahraničnými investíciami z Číny, preto sme zaviedli legislatívu, ktorú máme,“ dodal.



Poznamenal tiež, že obchodné väzby medzi oboma krajinami sa budú ďalej rozširovať, a to napriek napätiu v súvislosti s kontroverzným obranným paktom AUKUS s Austráliou a Spojenými štátmi, ktorý sa všeobecne považuje za reakciu na rastúci vplyv Číny v indicko-tichomorskom regióne.



„Napriek všetkým problémom, napriek všetkým ťažkým rozhovorom o dalajlámovi, alebo Hongkongu alebo Ujguroch, kde sa budeme aj naďalej držať svojich názorov, obchod s Čínou bude pokračovať v raste,“ povedal.



Británia v minulom roku nahnevala Čínu, keď zakázala použiť technológiu od telekomunikačného giganta Huawei pri budovaní svojej 5G siete po tom, čo Spojené štáty upozornili na riziko špionáže.



Médiá špekulujú tiež, že Londýn je blízko dohody s francúzskou EDF o prinútení čínskej štátnej jadrovej firmy CGN, aby sa zbavila svojho podielu v jadrovej elektrárni Sizewell C vo východnom Anglicku.



CGN medzitým spolupracuje s EDF na výstavbe novej jadrovej elektrárne v Hinkley Point v juhozápadnom Anglicku.