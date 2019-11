Johnson chce, aby sa o dohode o brexite hlasovalo ešte pred Vianocami

Londýn 24. novembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson chce, aby sa hlasovanie o novej dohode o brexite, ktorú s EÚ uzavrela jeho vláda, uskutočnilo v britskom parlamente ešte pred Vianocami. Johnson sa takto vyjadril v nedeľu, keď sa v Birminghame očakáva zverejnenie detailného volebného programu jeho Konzervatívnej strany, informuje v nedeľu agentúra DPA.



Johnson povedal, že príslušné schválenie revidovanej dohody o brexite v parlamente by bolo "pre krajinu predčasným vianočným darčekom" a občania by si tak užili sviatočné obdobie bez brexitu.



"Je načase obrátiť list - spojený v uplynulých rokoch s nepokojom, odkladaním a sporom - a začať novú kapitolu v úžasných dejinách tejto krajiny," napísal Johnson na Twitteri.



Britský parlament 29. októbra schválil návrh premiéra Borisa Johnsona, na základe ktorého sa 12. decembra v Británii uskutočnia predčasné voľby. Rozhodnutie bolo prijaté po tom, ako došlo k opätovnému odkladu brexitu z 31. októbra 2019 na 31. januára 2020.



Konzervatívna strana doposiaľ publikovala len časť svojho volebného programu. Okrem iného prisľúbila, že nezvýši daň z príjmu a značne investuje do Národnej zdravotnej služby (NHS).



Hlavná opozičná Labouristická strana zverejnila svoj volebný program vo štvrtok. Vykreslila v ňom plány na radikálne zvýšenie verejných výdavkov, rozsiahle znárodnenie infraštruktúry, nárast minimálnej mzdy, zrušenie školného na univerzitách či bezplatný prístup na internet pre každého.