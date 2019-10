Johnson chce údajne dať Huawei prístup do časti britskej 5G siete

Londýn 27. októbra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson sa údajne chystá poskytnúť čínskej spoločnosti Huawei Technologies prístup do budúcej ostrovnej telekomunikačnej siete novej generácie 5G. Informovali o tom v nedeľu noviny Sunday Times.



Noviny sa odvolali na vysoké zdroje z vlády a bezpečnostných služieb, podľa ktorých Spojené kráľovstvo smeruje k rozhodnutiu, ktoré umožní koncernu Huawei prístup k „neproblematickým“ častiam siete.



To vyvolá rozkol so Spojenými štátmi, ktoré vyzvali spojencov, aby nepoužívali technológie Huawei pre obavy zo špionáže, keďže má príliš tesné väzby s čínskou vládou a spravodajskými službami. Washington dokonca zaradil Huwaei na tzv. čierny zoznam, čo znamená, že americké firmy nesmú obchodovať s Huawei a dodávať jej komponenty a technológie bez špeciálnej licencie.