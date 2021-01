Johnson Controls z Bratislavy presunie 532 pracovných miest

Bratislava 19. januára (TASR) - Počas najbližších mesiacov dôjde v spoločnosti Johnson Controls k úplnému presunu niekoľkých bratislavských oddelení do inej časti firmy, v metropole Slovenska sa zmena dotkne celkovo 532 zamestnancov. Pre TASR potvrdila medializované informácie hovorkyňa spoločnosti Ivana Marinčáková.



"Pre zaistenie čo najlepšej pozície spoločnosti Johnson Controls na trhu a pre čo najefektívnejšiu podporu zákazníkov, prejdú niektoré aktivity a služby riadené bratislavským centrom (BBC) tento rok do inej časti spoločnosti," vysvetlila Marinčáková s tým, že táto organizačná zmena zvýši efektívnosť podpory hlavnej podnikateľskej činnosti podniku, no zároveň sústredí ťažisko BBC na podporu zákazníkov. Tento prechod, podmienený množstvom faktorov, ako napríklad kľúčové zmeny na lokálnych trhoch, zaručí firme podľa slov hovorkyne poskytovanie optimálnej podpory založenej na báze časových pásiem.



"V priebehu nasledujúcich mesiacov teda dôjde k úplnému presunu niekoľkých oddelení, celkovo 532 zamestnancov," spresnila Marinčáková. Zmena sa dotkne hlavne zamestnancov z interných finančných a účtovných funkcií, ktorých efektivita bude podľa firmy účinnejšia v iných obchodných prevádzkach. "Funkcie zamerané na regionálnu zákaznícku podporu zostávajú naďalej v Bratislave, pre čo najefektívnejšiu podporu našich klientov," podotkla Marinčáková.



Ako uzavrela, prechod oddelení by sa mal začať počas nasledujúcich týždňov a jeho kompletizácia by mala byť ukončená k 31. aprílu tohto roka.