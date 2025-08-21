Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Johnson & Johnson investuje 2 miliardy USD do rozšírenia výroby v USA

Autor TASR
New Brunswick 21. augusta (TASR) - Americký farmaceutický koncern Johnson & Johnson (J&J) vo štvrtok oznámil, že investuje 2 miliardy USD (1,72 miliardy eur) do rozšírenia svojej výroby v Holly Springs v Severnej Karolíne. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Rozšírenie výroby v USA by malo vytvoriť približne 120 nových pracovných miest. Je súčasťou stratégie spoločnosti J&J vyrábať väčšinu svojich pokročilých liekov pre amerických pacientov v Spojených štátoch.

Spoločnosť Johnson & Johnson má v USA viac výrobných závodov ako v ktorejkoľvek inej krajine a my tu naďalej posilňujeme našu prítomnosť,“ povedal Joaquin Duato, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ.

Vďaka nedávnemu podpísaniu zákona One Big Beautiful Bill Act (jeden veľký krásny zákon) naďalej rozširujeme naše investície v USA, aby sme viedli ďalšiu éru inovácií v zdravotníctve,“ dodal.

Americký prezident Donald Trump v júli podpísal rozsiahly balík daňových a výdavkových škrtov, ktorý pomenoval One Big, Beautiful Bill.

Spoločnosť J&J plánuje v nasledujúcich mesiacoch oznámiť ďalšie rozšírenie výroby v USA. V marci sa zaviazala investovať 55 miliárd USD v priebehu nasledujúcich štyroch rokov na podporu výroby, výskumu a vývoja a investícií do technológií v USA.

(1 EUR = 1,1651 USD)
