Johnson & Johnson sa prepadol do straty, prekonal však očakávania

New Brunswick 18. apríla (TASR) - Americký koncern Johnson & Johnson (J&J) sa v 1. kvartáli tohto roka prepadol do straty, po úprave o mimoriadne položky však vykázal zisk, ktorý bol vyšší, než sa očakávalo. Spoločnosť zároveň zaznamenala rast tržieb o vyše 5 % a aj v tomto ukazovateli dosiahla lepšie výsledky, než očakávali trhy. TASR o tom informuje na základe údajov agentúry Reuters a portálov CNBC a RTTNews.



Americký producent liekov a spotrebiteľského tovaru v utorok uviedol, že za 1. štvrťrok tohto roka zaznamenal čistú stratu na úrovni 68 miliónov USD (61,93 milióna eur). V rovnakom období predchádzajúceho roka vykázala spoločnosť zisk približne 5,2 miliardy USD. Výsledky ovplyvnili jednorazové položky, bez započítania ktorých však firma zaznamenala zisk na akciu 2,68 USD. Prekonala tak očakávania analytikov oslovených agentúrou Reuters, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 2,51 USD.



Tržby Johnson & Johnson dosiahli za prvé tri mesiace tohto roka 24,75 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 5,6 %. Aj v tomto ukazovateli tak firma prekonala očakávania trhov, keď analytici odhadovali, že objem tržieb dosiahne necelých 23,7 miliardy USD.



Spoločnosť zároveň zlepšila prognózu vývoja upraveného zisku na celý rok. Počíta s podporou lieku na liečbu mnohopočetného myelómu Darzalex a niektorých novších liekov na onkologické ochorenia ako Carvykti a Tecvayli. Tie by mali firme kompenzovať slabšie výsledky zo strany starších liekov, ktoré čelia stále väčšej konkurencii.



Na celý rok 2023 očakáva J&J upravený zisk na akciu v pásme od 10,60 USD do 10,70 USD. Pôvodný odhad mala firma stanovený na úrovni 10,45 USD až 10,65 USD/akcia. Tržby by sa mali pohybovať v pásme od 97,9 miliardy do 98,9 miliardy USD, zatiaľ čo v pôvodnej prognóze uvádzala firma tržby v pásme od 96,9 miliardy do 97,9 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0981 USD)