< sekcia Ekonomika
Johnson & Johnson výrazne zvýšil zisk, odčlení jednu z divízií
Spoločnosť uviedla, že v 3. kvartáli zaznamenala čistý zisk 5,15 miliardy USD (4,45 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 2,12 USD.
Autor TASR
New Brunswick 14. októbra (TASR) - Americký farmaceutický koncern Johnson & Johnson (J&J) zaznamenal v 3. štvrťroku prudký rast zisku, pričom v prípade upraveného zisku prekonal očakávania trhov. Prispelo k tomu zvýšenie tržieb o takmer 7 %, čo opäť predstavuje lepší výsledok, než sa čakalo. Spoločnosť okrem toho oznámila, že plánuje odčleniť ortopedickú divíziu. TASR o tom informuje na základe správ portálov RTTNews a investing.com.
Spoločnosť uviedla, že v 3. kvartáli zaznamenala čistý zisk 5,15 miliardy USD (4,45 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 2,12 USD. Za rovnaké obdobie pred rokom dosiahla zisk 2,69 miliardy USD alebo 1,11 USD na akciu.
Po úprave o mimoriadne položky dosiahol zisk J&J 6,80 miliardy USD. Na akciu to znamená 2,80 USD, čím spoločnosť prekonala očakávania trhov. Tie počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 2,76 USD.
Výsledky podporil rast tržieb. Spoločnosť Johnson & Johnson ich vykázala na úrovni 23,99 miliardy USD, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 6,8 %. Opäť tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s tržbami na úrovni 23,76 miliardy USD.
Firma zároveň potvrdila pôvodné celoročné vyhliadky. Aj naďalej očakáva zisk na akciu v rozmedzí od 10,80 USD do 10,90 USD. Upravený prevádzkový zisk na akciu by mal podľa očakávaní dosiahnuť 10,63 USD až 10,73 USD.
Mierne však zlepšila odhad vývoja tržieb. Spoločnosť pôvodne očakávala, že za celý rok jej tržby dosiahnu od 93,2 miliardy do 93,6 miliardy USD, teraz ich predpokladá v rozmedzí od 93,5 miliardy do 93,9 miliardy USD.
Firma zároveň oznámila, že plánuje odčleniť svoju ortopedickú divíziu, aby sa mohla sústrediť na segmenty s vyššou ziskovou maržou. Ako uviedol generálny riaditeľ J&J Joaquin Duato, transakcia umožní spoločnosti ešte viac sa zamerať na oblasti s vyšším rastom a do nich smerovať potrebný objem investícií.
(1 EUR = 1,1569 USD)
Spoločnosť uviedla, že v 3. kvartáli zaznamenala čistý zisk 5,15 miliardy USD (4,45 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 2,12 USD. Za rovnaké obdobie pred rokom dosiahla zisk 2,69 miliardy USD alebo 1,11 USD na akciu.
Po úprave o mimoriadne položky dosiahol zisk J&J 6,80 miliardy USD. Na akciu to znamená 2,80 USD, čím spoločnosť prekonala očakávania trhov. Tie počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 2,76 USD.
Výsledky podporil rast tržieb. Spoločnosť Johnson & Johnson ich vykázala na úrovni 23,99 miliardy USD, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 6,8 %. Opäť tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s tržbami na úrovni 23,76 miliardy USD.
Firma zároveň potvrdila pôvodné celoročné vyhliadky. Aj naďalej očakáva zisk na akciu v rozmedzí od 10,80 USD do 10,90 USD. Upravený prevádzkový zisk na akciu by mal podľa očakávaní dosiahnuť 10,63 USD až 10,73 USD.
Mierne však zlepšila odhad vývoja tržieb. Spoločnosť pôvodne očakávala, že za celý rok jej tržby dosiahnu od 93,2 miliardy do 93,6 miliardy USD, teraz ich predpokladá v rozmedzí od 93,5 miliardy do 93,9 miliardy USD.
Firma zároveň oznámila, že plánuje odčleniť svoju ortopedickú divíziu, aby sa mohla sústrediť na segmenty s vyššou ziskovou maržou. Ako uviedol generálny riaditeľ J&J Joaquin Duato, transakcia umožní spoločnosti ešte viac sa zamerať na oblasti s vyšším rastom a do nich smerovať potrebný objem investícií.
(1 EUR = 1,1569 USD)