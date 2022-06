Johnson sľubuje nový plán hospodárskeho rastu

Londýn 6. júna (TASR) - Britský premiér Boris Johnson sľúbil zákonodarcom, že im na budúci týždeň predloží nový plán hospodárskeho rastu. Uviedol to v pondelok zdroj z jeho Konzervatívnej strany po tom, čo premiér vystúpil pred stranou pred blížiacim sa hlasovaním o vyslovení dôvery jeho vedeniu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa zdroja Johnson sľúbil tiež, že zníži dane, ak zostane vo funkcii, a varoval zákonodarcov, aby sa neobrátili proti sebe a neuväznili stranu v scenári podobnom filmu Neuveriteľný deň (Groundhog Day), v ktorom sa ten istý deň, teda tá istá situácia, stále opakuje v časovej slučke.



"Nesľúbil konkrétne zníženie daní, ale minister financií (Rishi Sunak) a on na budúci týždeň načrtnú plán rastu a celkový ekonomický obraz," povedal po stretnutí.



Viacerí zákonodarcovia pri odchode zo schôdze konzervatívcov vyjadrili presvedčenie, že Johnson vyhrá hlasovanie o dôvere v čase, keď Británia čelí rastúcej inflácii, riziku recesie a chaosu v doprave v Londýne, ktorý spôsobil štrajk.



Najmenej 180 konzervatívnych poslancov by muselo hlasovať proti Johnsonovi, aby bol odvolaný, čo podľa niektorých môže byť ťažké dosiahnuť vzhľadom na absenciu zjavného nástupcu.



Ak by dôveru nezískal, nasledovala by súboj o jeho nástupcu, čo môže trvať niekoľko týždňov.



Hlasovanie sa bude konať medzi 18.00 a 20.00 h miestneho času a výsledok bude oznámený neskôr v pondelok.