Johnson: Británia sa nevráti k nekontrolovanej imigrácii

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Manchester 3. októbra (TASR) - Británia sa nevráti k "nekontrolovanej imigrácii", aby vyriešila problémy s palivom, plynom a dodávkami potravín. Vyhlásil to v nedeľu premiér Boris Johnson, pričom naznačil, že tieto problémy sú súčasťou prispôsobovania sa obdobiu po brexite.Johnson bol na začiatku konferencie svojej Konzervatívnej strany opäť nútený brániť vládu pred sťažnosťami, že ľudia nedokážu zohnať benzín do svojich automobilov, maloobchodníci varujú pred nedostatkom tovaru pred Vianocami a plynárenské firmy zápasia s nárastom veľkoobchodných cien.Britský líder sa chcel zamerať na svoje predvolebné sľuby z roku 2019, namiesto toho čelí problémom a kritike.povedal pred konferenciou televíznej stanici BBC.Bol tak najbližšie k tomu, aby pripustil, že odchod Británie z Európskej únie (EÚ) prispel k napätej situácii v dodávateľských reťazcoch a na trhu práce. Johnson však dal jasne najavo, že "neotvorí kohútiky imigrácie" na zaplnenie voľných miest na trhu práce, ale presunie zodpovednosť na podniky, aby zvýšili mzdy a prilákali tak nových zamestnancov.Nedostatok pracovníkov po brexite a pandémii ochorenia COVID-19 spôsobil v niektorých sektoroch hospodárstva problémy - od narušenia dodávok paliva a liekov, cez hrozbu porážky viac ako 100.000 ošípaných pre nedostatok robotníkov.Británia od pondelka (4. 10.) nasadí takmer 200 vojakov, z toho 100 vodičov na pomoc pri dodávkach paliva na čerpacie stanice a na riešenie nedostatku vodičov nákladných vozidiel, oznámila vláda koncom týždňa.Na mnohých čerpacích staníc ešte v piatok (1. 10.) chýbalo palivo po chaotickom týždni, v ktorom došlo k panike a potýčkam, pričom vodiči si nakupovali palivo do zásoby aj do fliaš od vody. Vláda síce už niekoľko dní opakuje, že kríza sa zmierňuje alebo dokonca končí, ale maloobchodníci uviedli, že viac ako 2000 čerpacích staníc je stále "na suchu".Vláda dodala, že vojenský personál v súčasnosti absolvuje výcvik v dopravných strediskách po celej Británii.uviedol minister obrany Ben Wallace.