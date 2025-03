Eurokomisár:Akčný plán pre cenovo dostupné energie ušetrí miliardy eur

Brusel 19. marca (TASR) - Pri tvorbe akčného plánu pre cenovo dostupné energie, ktorý Európska komisia predložila koncom februára, eurokomisár pre energetiku a bývanie Dan Jorgensen vychádzal z Draghiho správy o budúcnosti konkurencieschopnosti EÚ, ktorá energie spomína viac ako 700-krát. Hlavným cieľom tohto plánu má byť zníženie cien za energie, zopakoval v utorok (18. 3.) eurokomisár v rámci rozhovoru pre Európsku redakciu (ENR), ktorej súčasťou je aj TASR.



Zdôraznil, že zníženie cien energií je hlavným zameraním plánu, do jari 2026 má ušetriť 45 miliárd eur, ale nie jediným. Lebo EÚ musí urobiť oveľa viac na zníženie závislosti od ruských palív. Doterajšia politika viedla k zníženiu 45-percentného dovozu plynu z Ruska v roku 2022 na 13 percent v súčasnosti.



Na druhej strane, v tom období EÚ minula viac peňazí na nákup energie z Ruska, ako poskytla Ukrajine pomoc a dotácie. "Minuli sme sumu, ktorá sa rovná cene 2400 nových stíhačiek F-35. Toto neobstojí, nepriamo financujeme Putinove vojnové plány. Musíme urobiť viac, aby sme sa stali nezávislými od ruského dovozu," odkázal.



Upozornil na snahy o dekarbonizáciu najmä v čase, keď USA odstupujú od Parížskej dohody. To znamená, že investície do nových technológií sa môžu zamerať na Európu. Tieto investície považuje za nevyhnutnosť, lebo "zmena klímy nezmizne" a EÚ nechce ustupovať zo svojich plánov zameraných na ekologický prechod.



Jorgensen tvrdí, že EÚ má rovnaké nástroje na riešenie uvedených výziev. V prvom rade je to nasadenie väčšieho množstva zdrojov obnoviteľnej energie, rýchle zavádzanie opatrení energetickej efektívnosti, väčšia transparentnosť na trhu s plynom, kde treba pokračovať v spoločných nákupoch.



Akčný plán podľa neho výrazne skráti procesy povoľovania, čo privítajú podniky, politici, mimovládne organizácie a zainteresované strany z celého spektra hodnotového reťazca. V minulosti platilo, že nový projekt pre obnoviteľné energie alebo prenosné siete trval päť až desať rokov, niekedy viac ako desaťročie. Eurokomisia chce, aby získanie povolenia trvalo maximálne šesť mesiacov, pri komplikovaných projektoch možno dlhšie, ale nie viac ako dva roky.



"Musíme brať vážnejšie aj naše ambície stať sa skutočnou energetickou úniou. Je potrebné posilniť prepojenie našich energetických systémov, nevyužívame všetky naše príležitosti a možnosti," uviedol. Dodal, že na prepojenosti energetických sústav EÚ ušetrí, lebo ak by bolo iba 27 samostatných energetických systémov, bez prepojenia, členovia Únie by zaplatili za elektrinu viac ako 30 miliárd eur ročne.



Za prvý krok považuje zefektívnenie prenosných sietí a prepojení, ktoré už existujú, v čom môžu pomôcť digitálne riešenia a umelá inteligencia. Pomôže tiež zavedenie lepších tarifných systémov, ktoré odrážajú skutočné náklady a posielajú trhom správny stimul. A treba naďalej rozširovať súčasnú kapacitu sietí a budovať interkonektory, čo si vyžiada masívne investície v najbližších rokoch.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)