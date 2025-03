Jorgensen: EK má iné čísla ako SR po uzavretí tranzitu plynu

Brusel 19. marca (TASR) - Európska komisia (EK) nemá rovnaké čísla ako slovenská vláda, čo sa týka dopadov na Európu po uzavretí tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu, ale spolu so Slovenskom hľadá spoločné riešenia situácie. Uviedol to v utorok (18. 3.) eurokomisár pre energetiku a bývanie Dan Jorgensen v rámci mimoriadneho rozhovoru pre Európsku redakciu (ENR), ktorej súčasťou je aj TASR.



Jorgensen pred zástupcami viacerých európskych spravodajských agentúr ozrejmil súčasné kroky EK v oblasti rozvoja energetiky v Európe.



Viaceré otázky vrátane TASR sa týkali tranzitu plynu cez Ukrajinu a súčasného stavu rokovaní medzi eurokomisiou, Slovenskom a Ukrajinou na túto tému.



Komisár potvrdil, že sa v priebehu uplynulých troch mesiacov opakovane stretol so zástupcami Slovenska vrátane premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Naposledy hovoril v pondelok (17. 3.) s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD) na zasadnutí Rady EÚ pre energetiku.



Pripomenul, že pracovná skupina na vysokej úrovni, do ktorej je zahrnutá eurokomisia, Slovensko aj Ukrajina, mala doteraz štyri zasadnutia, prebehlo niekoľko technických stretnutí i bilaterálnych rokovaní, pričom hlavnou snahou je zmierniť negatívne dopady ukončenia tranzitu plynu cez Ukrajinu, čo má podľa neho osobitne negatívne dopady na Slovensko.



"Vždy je našou snahou pomáhať členských štátom, ktoré majú nejaké problémy, najmä ak hlásia problémy spojené s nárastom cien energií. Je našou povinnosťou hľadať spôsoby, ktoré majú situáciu riešiť," dodal Jorgensen.



Upozornil, že hovoril s azerbajdžanskou vládou o možnosti dodávať väčšie množstvá plynu z tejto krajiny cez ukrajinské plynovody a rovnako rokoval aj s inými krajinami tohto regiónu.



Fico po bruselských stretnutiach s Jorgensenom v januári a februári tvrdil, že rozhodnutím Ukrajiny pozastaviť tranzit ruského plynu netrpí len Slovensko, ale aj celá EÚ, ktorá tak "stráca miliardy eur".



"Naše čísla, ku ktorým sa dopracovala EK, nie sú zhodné, jedna k jednej, s tými, čo uvádza slovenská vláda. My tieto čísla analyzujeme aj v rámci našej pracovnej skupiny, aby sme mali istotu, že máme rovnaký pohľad na vec a rovnakú východiskovú pozíciu," vysvetlil komisár.



Pripomenul, že v rámci tejto skupiny mal stretnutie aj s ukrajinským ministrom energetiky Hermanom Haluščenkom, ktoré podľa neho prebehlo v konštruktívnej atmosfére.



"Všetky strany chcú dospieť k nejakým riešeniam," odkázal eurokomisár. Zároveň vyvrátil mediálne fámy, že sa v najbližšom čase chystá na pracovnú návštevu na Slovensko. "Som si však istý, že k tej návšteve dôjde. Doteraz sme úzko spolupracovali so slovenskou stranou, a keď tá príležitosť nastane, tak sa tá návšteva uskutoční," spresnil.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)