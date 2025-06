Jorgensen: EÚ nevyplatí kompenzácie po zákaze dovozu ruských energií

Brusel/Luxemburg 16. júna (TASR) - Európska komisia (EK) neuvažuje o možnosti vyplácať kompenzácie za ukončenie nákupov ruského plynu. V pondelok večer to po zasadnutí Rady EÚ pre telekomunikácie a energetiku vyhlásil eurokomisár pre energetiku Dan Jorgensen. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisár v rozhovore s novinármi vyjadril presvedčenie, že nové pravidlá na zákaz ruských fosílnych palív, ktoré má Európska komisia predstaviť v utorok (17.6.), budú rovnako účinné ako sankcie na ukončenie dovozu ruského plynu cez plynovody a skvapalneného plynu (LNG) do Únie.



Na otázky ohľadom obáv zo strany niektorých členských štátov, že zákaz dovozu ruského plynu by mohol vystaviť spoločnosti právnym rizikám, keď porušia svoje dlhodobé zmluvné záväzky, Jorgensen odpovedal, že EK má silné právne analýzy, podľa ktorých sa spoločnosti nedostanú do právnych problémov, keď prestanú odoberať energie z Ruska, pretože pôjde o zákaz ich odberania, čo možno vnímať ako „vyššiu moc“.



„Veľmi ma potešilo, keď som na ministerskom stretnutí videl celkovo pozitívny a silný záväzok voči cieľom cestovnej mapy. Naše ciele sú jasné: dosiahnuť úplnú nezávislosť od ruskej energie," povedal Jorgensen po rokovaní ministrov.



Potvrdil, že odstrihnutie sa od ruských zdrojov energie je zložitý proces, ktorý sa však dá zvládnuť a dodal, že EÚ je pripravená tento proces „rázne, ale postupne realizovať“. Vyjadril nádej, že prerušenie toku energonosičov z Ruska nepovedie k výraznému zvýšeniu cien aj preto, že spotreba plynu v EÚ neustále klesá a na svetový trh sa dostáva čoraz viac skvapalneného zemného plynu.



Jorgensen zdôraznil, že EK poskytuje podporu tým členským štátom, ktoré budú čeliť obzvlášť veľkým výzvam po zákaze dovozu ruských energií, vrátane technickej pomoci a podpory pri diverzifikácii zdrojov dodávok energie.



Upozornil, že exekutíva EÚ neplánuje poskytnúť finančné kompenzácie krajinám, ktoré budú mať problémy kvôli zastaveniu dodávok ruskej energie.



„Neponúkame kompenzácie. Mnohé členské štáty už zastavili dovoz energie z Ruska za cenu veľkých nákladov," odkázal komisár. Spresnil, že viacero členských štátov prestalo nakupovať energie z Ruska v rýchlom časovom období a s vysokými nákladmi a dodal, že aj ostatné krajiny EÚ musia teraz podniknúť potrebné kroky.



Jorgensen okrem toho naznačil, že zákaz nakupovať ruský plyn pre členské krajiny EÚ by mal zostať v platnosti aj po skončení ruskej vojny voči Ukrajine. Už aj preto, aby obnovené dodávky energií Moskve opätovne neposkytli finančné zdroje na ďalšie zbrojenie.