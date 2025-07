Jorgensen: Robíme všetko, aby pre REPowerEU SR nemala ohrozený plyn

Aarhus 4. júla (TASR) - Európska komisia (EK) robí všetko preto, aby vyvrátila obavy členských krajín spojené s plánom REPowerEU, a to sa týka aj Slovenska. Povedal to v piatok eurokomisár pre energetiku Dan Jorgensen v Aarhuse, informuje spravodajca TASR.



Komisár sa s delegáciou európskych novinárov stretol v Skejby, na predmestí Aarhusu, kde sa nachádza najväčšia geotermálna elektráreň v EÚ. O jej vznik sa pričinil ešte ako dánsky minister pre klimatické otázky. Prvé prieskumné práce sa začali v roku 2023 a už na jeseň tohto roka by elektráreň s kapacitou 110 MW mala zaisťovať 20 % tepelnej energie Aarhusu. Geotermálnu vodu pri teplote 70 stupňov Celzia ťaží z hĺbky 2,5 kilometra.



Jorgensen potvrdil slová predstaviteľov elektrárne, že lacná a obnoviteľná energia, keďže ochladená voda sa čerpadlami vracia do náleziska, Európanom leží rovno pod nohami. Dodal, že na jednej strane je jej využitie jednoduché, z pohľadu dostupnosti, ale zároveň komplexné, čo sa týka investícií do infraštruktúry.



Krajiny EÚ však môžu žiadať o podporu cez eurofondy, pričom tento druh energie môže pokryť potreby až 20 % Európanov. Spresnil tiež, že z dlhodobého hľadiska ide najstabilnejší druh energie, ktorý zvyšuje energetickú nezávislosť Európy, a preto sú investície doň viac ako odporúčané. A to aj z politického hľadiska, lebo ako povedal, využívanie geotermálnej energie nezávisí ani od prezidenta v Bielom dome, ani od toho v Kremli.



Najviac možností na využívanie geotermálnej energie v EÚ, z pohľadu geologických nálezísk a možnosti vykurovať mestá, majú okrem Dánska Francúzsko, Holandsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko. EÚ Slovákov už upozornila, že slabo využívajú možnosti geotermálnej energie.



Eurokomisár pripomenul, že EÚ každý rok dováža fosílne energie v hodnote 400 miliárd eur (z toho každý mesiac Rusko zarobí 1,8 miliardy eur len na plyne). Geotermálna energia tieto náklady výrazne skráti.



Na otázku TASR ako vníma reakciu slovenskej vlády voči legislatíve REPowerEU, ktorej cieľom je zakázať dovoz ruskej ropy a plynu do konca roku 2027, Jorgensen uviedol, že sa s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) stretol už dvakrát v tomto roku. Dodal, že eurokomisia veľmi vážne vníma obavy všetkých členských krajín spojené s týmto plánom.



„"Rozumiem, prečo má Slovensko obavy. Robíme všetko pre to, aby sme pomohli. Verím, že nájdeme riešenie, ktoré určite vyrieši otázku bezpečnosti dodávok energie",“ vysvetlil komisár. Pripomenul, že vo štvrtok (3. 7.) sa v Bratislave v tejto súvislosti stretli experti EK so slovenskou vládou a vyjadril nádej, že Slovensko nakoniec plán REPowerEU podporí.



Jorgensen zároveň priznal, že vie o tom, že niektoré členské štáty majú záujem o prípadné kompenzácie za straty spôsobené odstrihnutím sa od ruských energií, ako však dodal, eurokomisia neplánuje poskytovať žiadne subvencie. Zabezpečí však, aby Slovensko a iné s ním susediace krajiny mali dostatok plynu a ropy.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)