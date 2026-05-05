Utorok 5. máj 2026
Jorgensen varoval pred nákladmi na energie pre EÚ kvôli vojne v Iráne

Na snímke eurokomisár pre energetiku a bývanie Dan Jorgensen. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Brusel 5. mája (TASR) - Eurokomisár pre energetiku a bývanie Dan Jorgensen v utorok v Bruseli varoval pred rastúcimi nákladmi na energie pre Európsku úniu (EÚ), spôsobenými vojnou v Iráne a blokádou Hormuzského prielivu. Na správu tlačovej agentúry DPA upozornil spravodajca TASR.

Jorgensen pred novinármi v Bruseli uviedol, že od vypuknutia konfliktu na Blízkom východe členské štáty EÚ už minuli o viac ako 30 miliárd eur navyše na dovoz fosílnych palív bez toho, aby dostali akékoľvek dodatočné zdroje energií.

Ľudstvo nepochybne čelí najvážnejšej energetickej kríze, aká bola kedy zaznamenaná, ktorá testuje odolnosť našich ekonomík, našich spoločností a našich partnerstiev,“ povedal Jorgensen.

Zároveň varoval pred dlhodobými dôsledkami poškodenia ropnej infraštruktúry na Blízkom východe a povedal, že oprava produkcie plynu v tomto regióne bude „pravdepodobne trvať roky“, zatiaľ čo produkcia a preprava ropy sa obnoví skôr.

Eurokomisár zároveň vysvetlil, že Únia sa pripravuje na potenciálne ťažkosti s dodávkami palív. „Ešte nie sme v tejto fáze, ale mohlo by sa to stať, najmä s leteckým palivom,“ vysvetlil.

Očakáva sa, že Európska komisia v priebehu tohto týždňa predloží usmernenia pre európske letecké spoločnosti.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)
