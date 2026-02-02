< sekcia Ekonomika
Jorgensen: Zákaz dovozu ruského plynu do EÚ je právne v poriadku
Členské štáty EÚ pred týždňom (26. 1.) definitívne schválili zákaz dovozu ruského plynu najneskôr od konca roka 2027.
Autor TASR
Brusel/Lisabon 2. februára (TASR) - Rozhodnutie Rady Európskej únie (EÚ) z minulého týždňa zakázať dovoz ruského plynu bolo „stopercentne právne v poriadku“. Vyhlásil to v pondelok pred novinármi v Lisabone eurokomisár pre energetiku Dan Jorgensen. Zároveň upozornil, že tento krok zabráni Rusku vo využívaní dodávok energií ako zbrane. Na správu tlačovej agentúry Reuters upozornil bruselský spravodajca TASR.
Členské štáty EÚ pred týždňom (26. 1.) definitívne schválili zákaz dovozu ruského plynu najneskôr od konca roka 2027. Proti schváleniu, na ktoré stačila kvalifikovaná väčšina, hlasovalo Slovensko a Maďarsko. Bulharsko sa zdržalo hlasovania. Tým sa politický sľub prerušiť energetické väzby s Moskvou stal záväzne právnym predpisom takmer štyri roky po začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu.
„Povedali sme, že už nebudeme nepriamo pomáhať financovať vojnu Vladimira Putina na Ukrajine nákupom plynu odtiaľ,“ povedal Jorgensen po stretnutí s portugalskou ministerkou energetiky Mariou da Graca Carvalhovou.
Podľa jeho slov definitívny zákaz nákupu plynu z Ruska tiež znamená, že Moskva už nebude môcť vydierať členské štáty EÚ, aby proti nim využívala dodávky energií ako zbrane.
Slovensko podá žalobu na Súdny dvor Európskej únie proti nariadeniu RePowerEU, ktoré od novembra 2027 zakazuje dovoz ruského zemného plynu. V utorok 27. januára to povedal premiér Robert Fico (Smer-SD), podľa ktorého bude Slovensko namietať porušenie zásady subsidiarity a proporcionality. V pondelok rovnaký krok oznámilo aj Maďarsko.
Jorgensen v Lisabone upozornil, že členské krajiny majú právo napadnúť toto nariadenie na súde, ako však dodal, budú ho musieť dodržiavať, aj keď s ním nebudú súhlasiť.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Členské štáty EÚ pred týždňom (26. 1.) definitívne schválili zákaz dovozu ruského plynu najneskôr od konca roka 2027. Proti schváleniu, na ktoré stačila kvalifikovaná väčšina, hlasovalo Slovensko a Maďarsko. Bulharsko sa zdržalo hlasovania. Tým sa politický sľub prerušiť energetické väzby s Moskvou stal záväzne právnym predpisom takmer štyri roky po začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu.
„Povedali sme, že už nebudeme nepriamo pomáhať financovať vojnu Vladimira Putina na Ukrajine nákupom plynu odtiaľ,“ povedal Jorgensen po stretnutí s portugalskou ministerkou energetiky Mariou da Graca Carvalhovou.
Podľa jeho slov definitívny zákaz nákupu plynu z Ruska tiež znamená, že Moskva už nebude môcť vydierať členské štáty EÚ, aby proti nim využívala dodávky energií ako zbrane.
Slovensko podá žalobu na Súdny dvor Európskej únie proti nariadeniu RePowerEU, ktoré od novembra 2027 zakazuje dovoz ruského zemného plynu. V utorok 27. januára to povedal premiér Robert Fico (Smer-SD), podľa ktorého bude Slovensko namietať porušenie zásady subsidiarity a proporcionality. V pondelok rovnaký krok oznámilo aj Maďarsko.
Jorgensen v Lisabone upozornil, že členské krajiny majú právo napadnúť toto nariadenie na súde, ako však dodal, budú ho musieť dodržiavať, aj keď s ním nebudú súhlasiť.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)