JP Morgan o 15 % zvýšila dlhodobý odhad ceny zlata na 4500 USD/unca
Predpoveď, kde sa bude cena zlata nachádzať na konci roka 2026, ponechali na úrovni 6300 USD za uncu.
Autor TASR
New York 25. februára (TASR) - Banka JP Morgan zvýšila svoj dlhodobý odhad ceny zlata. Analytici JP Morgan zdvihli svoju dlhodobú prognózu o 15 % na 4500 USD (3821 eur) za uncu (31,1 gramu). Predpoveď, kde sa bude cena zlata nachádzať na konci roka 2026, ponechali na úrovni 6300 USD za uncu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Banka uviedla, že dôvodom revízie je nárast nákupov zlata centrálnymi bankami, verejné oznámenia o znižovaní držby amerických štátnych dlhopisov a presun niektorých krajín od dolára smerom k čínskemu jüanu. Preto JP Morgan zvýšila váhu faktorov, ako je zmena paradigmy rezervnej meny a výrazná diverzifikácia investorov.
Austrálska investičná banka Macquarie začiatkom mesiaca zvýšila svoj priemerný odhad ceny zlata v 1. kvartáli 2026 na 4590 USD za uncu zo 4300 USD za uncu, a upravila aj odhad pre 2. štvrťrok na 4300 USD z 4200 USD. Zároveň zdvihla svoj priemerný odhad ceny zlata pre rok 2026 na 4323 USD za uncu, zo 4225 USD za uncu.
Spotová cena zlata tento rok vzrástla približne o 20 % a v utorok sa dostala 3-týždňové maximum 5248,89 USD za uncu. Rekordné maximum 5594,82 USD za uncu dosiahla z 29. januára. Zlato tak nadviazalo na viac než 64-percentný rast v roku 2025.
(1 EUR = 1,1777 USD)
