J.P. Morgan očakáva v roku 2023 pokles britskej ekonomiky o 0,6 %

Londýn 30. novembra (TASR) - J.P. Morgan očakáva na budúci rok pokles britskej ekonomiky. Tá podľa finančnej inštitúcie vstupuje do dlhého obdobia stagnácie, čo je dôsledok vysokých cien energií, zhoršujúcich sa ekonomických podmienok a spomaľujúceho sa rastu svetového hospodárstva. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ako J.P. Morgan uviedla, v budúcom roku predpokladá pokles hrubého domáceho produktu (HDP) Británie o 0,6 %. To je výrazné zhoršenie vývoja ekonomiky v porovnaní s očakávaním na tento rok, za ktorý J.P. Morgan počíta s rastom o 4,3 %.



Ekonomiku Británie, ktorá už teraz dopláca na dôsledky pandémie a brexitu, bude v nasledujúcom období výrazne ovplyvňovať prísna menová a fiškálna politika. V reakcii na najvyššiu infláciu za posledné desaťročia centrálna banka zvýšila začiatkom novembra kľúčovú úrokovú sadzu o 75 bázických bodov, čo predstavovalo najprudšie zvýšenie sadzby za 33 rokov. Analytici zároveň očakávajú, že aj na decembrovom zasadnutí posunie kľúčovú sadzbu vyššie, tentoraz o 50 bázických bodov. Do konca roka by tak hlavná úroková sadzba v Británii mala dosahovať 3,50 %.



J.P. Morgan odhaduje, že do konca 1. štvrťroka budúceho roka zdvihne Bank of England (BoE) kľúčovú úrokovú sadzbu na 4,25 %. Zároveň dodala, že sprísňovanie menovej politiky "bude ovplyvňovať ekonomiku dlhšie, než v minulosti".