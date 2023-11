J.P. Morgan očakáva, že Bank of England zníži sadzby už na budúci rok

Londýn 22. novembra (TASR) - Americká investičná banka J.P. Morgan upravila svoju prognózu, čo sa týka vývoja úrokových sadzieb v Británii a najnovšie odhaduje, že britská centrálna banka pristúpi k ich zníženiu už na budúci rok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



J.P. Morgan pôvodne predpokladala, že Bank of England (BoE) nebude s úrokovými sadzbami počas budúceho roka hýbať. Najnovšie však uviedla, že očakáva, že BoE pristúpi vo 4. kvartáli 2024 k ich zníženiu, pričom redukciu odhaduje o 50 bázických bodov.



"Súčasná situácia na britskom pracovnom trhu naznačuje, že britská centrálna banka by mohla pristúpiť k zníženiu úrokových sadzieb o niečo skôr. Väčšinu zmien v rámci menovej politiky by však mala urobiť v roku 2025," uviedol ekonóm z J.P. Morgan Allan Monks.



Guvernér BoE Andrew Bailey však tvrdí, že súčasný postoj centrálnej banky k úrokovým sadzbám si zmenu nevyžaduje. BoE ponechala úrokové sadzby v novembri nezmenené, rovnako ako v septembri. Do septembrového zasadnutia ich však zvýšila 14-krát po sebe s cieľom zmierniť vysokú infláciu.



Bailey upozornil, že investori prikladajú príliš veľkú váhu nedávnym údajom o inflácii, ktorá v októbri zaznamenala výrazné spomalenie na 4,6 %. Jej posun k inflačnému cieľu na úrovni 2 % však bude podľa Baileyho veľmi pomalý proces.