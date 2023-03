J.P. Morgan: Rusko bude schopné udržať produkciu ropy

New York 2. marca (TASR) - Americká banka J.P. Morgan predpokladá, že Rusko bude schopné udržať produkciu ropy na úrovni spred začiatku vojny na Ukrajine. Umožňuje to stabilne vysoký dopyt zo strany Číny a Indie. Zároveň však upozornila, že Moskva môže mať ťažkosti s presmerovávaním niektorých ropných produktov z Európy do iných štátov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Sme presvedčení, že Rusko bude schopné udržať ťažbu na predvojnovej úrovni 10,8 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov), bude mať však problémy dostať produkciu na objem spred nástupu pandémie nového koronavírusu, keď Rusko ťažilo denne zhruba 11,3 milióna barelov," uviedla banka.



J.P. Morgan odhaduje, že dopyt po ruskej rope zo strany Číny a Indie by mohol tento rok vzrásť (kombinovane) o 1 milión barelov denne. Krajiny využívajú fakt, že sankcionované Rusko ponúka svoju ropu vo výraznej zľave. V dôsledku zvýšeného záujmu sa Moskve podarilo presmerovať časť produkcie z Európy práve do Číny, Indie, ako aj Turecka. Americká banka odhaduje, že v marci by čínsky dovoz ruskej ropy tankermi mohol dosiahnuť rekord a výrazný rast dovozu sa očakáva aj od Indie.



Na druhej strane, banka predpokladá pokles exportu ruských ropných produktov, a to približne o 300.000 barelov denne na "minimá, ktoré Rusko zaznamenalo naposledy v máji minulého roka". Navyše, nevylučuje, že Moskva môže v 2. polroku tohto roka čeliť zvýšenej konkurencii zo strany rafinérskych spoločností z krajín Blízkeho východu.