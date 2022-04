JP Morgan: Sú potrebné rozsiahle dodatočné investície do energetiky

Londýn 20. apríla (TASR) - Svet potrebuje do roku 2030 dodatočné investície do energetiky v objeme 1,3 bilióna USD (1,2 bilióna eur), odhaduje americká banka JP Morgan. Tieto investície by mali smerovať do zvýšenia produkcie všetkých typov energií a infraštruktúry, aby sa predišlo problémom na energetickom trhu.



"Naším hlavným zistením je, že vychádzajúc z aktuálnych trendov rast dopytu po energiách do roku 2030 prevýši rast ponuky približne o 20 %, pričom jeho motorom budú rozvíjajúce sa ekonomiky a ich snahy o expanziu a pozdvihnutie svojich obyvateľov z chudoby," uviedli stratégovia JP Morgan Marko Kolanovic a Christyan Malek.



Investície budú musieť zahŕňať všetky druhy energie vrátane ropy a plynu, obnoviteľných zdrojov aj jadrovej energie. Banka počíta s tým, že len dopyt po rope sa do roku 2030 zvýši približne o 10 % a po plyne o 18 %.



"Nie všetky palivá sú rovnaké a vo väčšine (a v rámci tohto časového horizontu) nie sú rozdielne druhy energie plne zameniteľné - solárne panely nemôžu nahradiť ropu, ktorá je potrebná napríklad v produkcii petrochemického priemyslu," uvádza sa v energetickom výhľade JP Morgan, ku ktorému prispelo 30 analytikov.



Tieto analýzy sú v priamom rozpore so správou Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA), ktorá minulý rok uviedla, že nie sú potrebné nové investície do fosílnych palív. IEA medzičasom upresnila, že jej výhľad sa týkal len jedného potenciálneho scenára a vyzvala Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), aby zvýšila ťažbu.



"Vo veľmi dlhodobom časovom horizonte budú všetky súčasné zdroje energie považované za prechod k bezpečnejšiemu, čistejšiemu a lacnejšiemu zdroju energie. Z dlhodobého hľadiska to môže poskytnúť len jadrová fúzia," uvádza sa v správe JP Morgan. "Pokiaľ nebudeme mať k dispozícii škálovateľné, spoľahlivé, čisté a dostupné technológie, svet bude musieť pracovať so všetkými aktuálnymi zdrojmi energie - fosílnymi aj nefosílnymi - aj s ich nedostatkami."



(1 EUR = 1,0803 USD)