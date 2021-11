JPMorgan Chase je opäť systémovo najdôležitejšou bankou na svete

Londýn 23. novembra (TASR) - Americký finančný inštitút JPMorgan Chase sa opäť stal systémovo najdôležitejšou bankou na svete, ukázalo nové výročné poradie top úverových inštitútov, ktoré zostavili globálni regulátori.



Rada pre finančnú stabilitu (Financial Stability Board, FSB), čo je medzinárodný orgán zložený z regulačných úradov krajín skupiny G20, v utorok zverejnila aktuálny zoznam 30 systémovo najdôležitejších bánk na svete. Finančné inštitúty zahrnuté do tohto zoznamu musia mať vyššie kapitálové rezervy a podliehajú prísnejšiemu dohľadu, aby sa neopakovala finančná kríza z roku 2008, keď banky museli zachraňovať daňoví poplatníci.



Banky sú rozdelené do štyroch skupín podľa systémovej dôležitosti, prepojenosti a komplexnosti. V minulom roku boli v skupine s najväčšou systémovou dôležitosťou okrem JPMorgan aj HSBC a Citigroup. Tento rok sa JPMorgan posunula vyššie, do skupiny, ktorá bola v minulom roku prázdna a je v nej sama, podobne ako v roku 2019. O jednu skupinu vyššie sa posunuli aj BNP Paribas a Goldman Sachs.