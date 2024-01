JPMorgan Chase vo 4. štvrťroku klesol

New York 12. januára TASR - Americká banka JPMorgan Chase v piatok oznámila, že jej zisk vo 4. štvrťroku 2023 klesol, pretože vyčlenila takmer 3 miliardy USD na pomoc pri doplnení vládneho fondu na poistenie vkladov. TASR o tom informuje základe správ agentúr AFP a Reuters a portálu RTTNews.



Banka uviedla, že jej zisk sa za tri mesiace do konca decembra 2023 znížil o 15 % na 9,3 miliardy USD (8,46 miliardy eur) alebo 3,04 USD na akciu z 11,01 miliardy USD alebo 3,57 USD/akciu vo 4. štvrťroku predchádzajúceho roka 2022.



Dôvodom bolo vyčlenenie 2,9 miliardy USD pre Federálny úrad pre poistenie vkladov (FDIC). JPMorgan a niekoľko ďalších veľkých bánk musia totiž zaplatiť veľkú časť zo 16 miliárd USD na doplnenie fondu poistenia vkladov (DIF), ktorý bol vyčerpaný po tom, ako minulý rok zlyhali banky Silicon Valley a Signature Bank.



Tržby JPMorgan pritom vo 4. štvrťroku vzrástli o 11,7 % na 38,574 miliardy USD z 34,547 miliardy USD rok predtým.



Generálny riaditeľ Jamie Dimon po zverejnení výsledkov povedal, že americká ekonomika je naďalej odolná a trhy očakávajú jej mäkké pristátie. No zároveň vyzval na opatrnosť v súvislosti s infláciou.



(1 EUR = 1,0987 USD)