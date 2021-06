JPMorgan hromadí hotovosť, plánuje profitovať zo zvýšenia úrokov

New York 14. júna (TASR) - Americká veľkobanka JPMorgan Chase drží v hotovosti zhruba 500 miliárd USD (412,81 miliardy eur), čo jej umožní profitovať z vyšších úrokových sadzieb. Uviedol to v pondelok jej generálny riaditeľ Jamie Dimon.



"Hromadíme čoraz viac hotovosti a čakáme na príležitosti investovať za vyššie úrokové sadzby," povedal Dimon počas virtuálnej konferencie Morgan Stanley.



JPMorgan Chase sa domnieva, že stúpajúca inflácia prinúti Federálny rezervný systém (Fed) zvýšiť úrokové sadzby, uviedol Dimon, podľa ktorého tak banka radšej "efektívne hromadí" hotovosť namiesto toho, aby ju použila na nákup štátnych dlhopisov alebo iné investície.



Po zvýšení úrokových sadzieb tak bude môcť nakupovať aktíva s vyšším výnosom.



Riaditeľ najväčšej americkej banky z hľadiska aktív, očakáva, že stúpajúca inflácia prinesie vyššie úrokové sadzby už v nasledujúcich deviatich mesiacoch.



Domnieva sa, že americká ekonomika dosiahne veľmi siný rast, z čoho bude mať prospech aj banka. "Snažíme sa vziať to všetko do úvahy," dodal.



(1 EUR = 1,2112 USD)