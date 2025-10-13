< sekcia Ekonomika
JPMorgan investuje v USA 10 miliárd USD do národnej bezpečnosti
Spojené štáty sa stali príliš závislými od nespoľahlivých zdrojov, ktoré sú nevyhnutné pre národnú bezpečnosť, uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ banky.
Autor TASR
New York 13. októbra (TASR) - Americká banka JPMorgan Chase priamo investuje až 10 miliárd dolárov (8,64 bilióna eur) do amerických spoločností s kľúčovými väzbami na národnú bezpečnosť. Investičný plán sa zameria na štyri oblasti: dodávateľský reťazec a pokročilú výrobu kritických minerálov, obranu a letecký priemysel, rozvoj batériových úložísk a zvyšovanie odolností sietí, a strategické technológie vrátane umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a kvantových výpočtov, oznámila spoločnosť v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Spojené štáty sa stali príliš závislými od nespoľahlivých zdrojov kritických minerálov a produktov, ktoré sú nevyhnutné pre národnú bezpečnosť, uviedol vo vyhlásení predseda predstavenstva a generálny riaditeľ banky Jamie Dimon. Najväčšia banka v krajine podľa neho plánuje v nasledujúcom desaťročí vynaložiť približne jeden bilión USD na podporu klientov pôsobiacich v týchto oblastiach. „Amerika potrebuje viac rýchlosti a investícií,“ zdôraznil.
JPMorgan podľa vlastných údajov poskytuje služby pre 34.000 stredne veľkých podnikov a k jej klientom patrí viac ako 90 % spoločností zastúpených v rebríčku najväčších amerických firiem Fortune 500.
(1 EUR = 1,1568 USD)
