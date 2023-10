JPMorgan: Izraelský HDP vo 4. kvartáli pre vojnu klesne o 11 %

New York/Jeruzalem 29. októbra (TASR) - Izraelská ekonomika v dôsledku eskalácie vojnového konfliktu klesne viac, než sa doteraz čakalo, prognózujú experti americkej banky JPMorgan Chase. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Izraelský hrubý domáci produkt (HDP) by v posledných troch mesiacoch 2023 mohol medziročne padnúť až o 11 %, uviedla JPMorgan. Dôvodom je eskalácia vojny s Hamasom. Podľa analytikov banky boli ich pôvodné predpovede týkajúce sa ekonomického vplyvu konfliktu, ktorý vypukol 7. októbra, "príliš optimistické".



Správa JPMorgan bola zverejnená približne 24 hodín pred tým, ako Izrael začal všeobecne očakávanú pozemnú inváziu do Gazy, ktorú ovláda Hamas, a premiér Benjamin Netanjahu varoval pred "dlhou a ťažkou" vojnou.



Prognóza expertov JPMorgan patrí medzi najpesimistickejšie odhady analytikov z Wall Street, ktoré boli doteraz zverejnené. Investori však už vo veľkom predávali izraelské aktíva. Hlavný telavivský akciový index od 7. októbra v miestnej mene klesol o 11 % a šekel padol na najnižšiu úroveň od roku 2012.



JPMorgan však naďalej počíta s tým, že izraelský HDP tento rok vzrastie o 2,5 % a v roku 2024 o 2 %.