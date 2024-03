J.Powell:Februárová miera inflácie v USA je v súlade s tým,čo chce Fed

Washington 31. marca (TASR) - Najnovšie údaje o inflácii v USA sú "v súlade s tým, čo by sme chceli vidieť". Uviedol to Jerome Powell, predseda Federálneho rezervného systému (Fed), ktorý plní úlohu americkej centrálnej banky, v komentároch k februárovým údajom o vývoji kľúčových ukazovateľov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Takzvaný index cien výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), ktorý Fed pozorne sleduje, vo februári vzrástol medziročne o 2,5 % (po zvýšení o 2,4 % v januári) a medzimesačne stúpol o 0,3 % (0,4 % v januári).



Podľa Powella tento kľúčový ukazovateľ sa drží základnej línie centrálnej banky a februárové údaje sú "to, čo sme očakávali". A hoci sa jeho medziročná hodnota oproti januáru zvýšila, Fed nebude "prehnane reagovať".



Powell pritom minulý týždeň povedal, že medzimesačné tempo rastu PCE vo februári bude nižšie ako 0,3 %. A teraz hovorí, že februárová správa nezhoršila základný výhľad Fedu.



Niektoré detaily PCE totiž podľa ekonómov odhalili zlepšenie v aspektoch inflácie, ktoré Fed považuje za dôležité, aj keď hlavné čísla vykázali malý pokrok v prvých dvoch mesiacoch roka.



Fed minulý týždeň ponechal svoju základnú jednodňovú úrokovú sadzbu stabilnú v rozmedzí 5,25 až 5,50 %. Naznačil však, že do konca tohto roka klesne o 0,75 percentuálneho bodu.



Powell musel v uplynulých týždňoch zosúladiť očakávania, týkajúce sa znižovania sadzieb tento rok, s údajmi, ktoré ukazujú, že pokles inflácie sa spomalil, ak nie zastavil.



V predchádzajúcich troch týždňoch šéf Fedu povedal, že centrálna banka "nie je ďaleko" od bodu, kedy by bolo pohodlné znížiť úrokové sadzby. Ale potom to odmietol zopakovať, keď dostal príležitosť. Uviedol však, že nedávne údaje o inflácii nezmenili celkový prístup Fedu k uvoľneniu cenových tlakov.