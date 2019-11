J.Rajtár: Deficitné hospodárenie by bolo možné,ak by vláda investovala

Bratislava 29. novembra (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR opäť raz naplánovalo dieru do rozpočtu na budúci rok. Tvrdí to nezaradený poslanec Jozef Rajtár. Podľa neho by sa dal plánovaný deficit v tomto aj v budúcom roku akceptovať, ak by vláda investovala napríklad viac do infraštruktúry alebo by radikálne zakročila proti korupcii.



Rajtár uviedol, že ministerstvo plánuje opäť raz dieru do rozpočtu, napriek tomu, že mal byť rozpočet už v budúcom roku prebytkový. "Toto všetko 'sa spláchlo do Dunaja' a dnes ministerstvo hovorí, že budeme hospodáriť zle aj budúci rok. Prílev zahraničných investícií bol nižší ako napríklad v takom Maďarsku, nehovoriac o pobaltských krajinách. Investície, ktoré môžu produkovať pridanú hodnotu, ktorá bude generovať zdroje na to, aby si ľudia sami zvyšovali životnú úroveň, tak namiesto takéhoto procesu tu vidíme, že Slovensku investori v zahraničí nedôverujú," vyhlásil Rajtár.



Rozpočet nezahŕňa napríklad kompenzácie colných podvodov. "Nemáme vyrovnaný rozpočet ani tento, ani budúci rok. Dal by sa za určitých podmienok akceptovať, ak by vláda radikálne investovala do infraštruktúry, do diaľnic, do opráv ciest prvej triedy a zrýchľovania železníc," podotkol Rajtár. Ďalšou podmienkou akceptácie deficitu by podľa neho bolo radikálne zakročenie proti korupcii a zlepšenie vymožiteľnosti práva.



Podľa neho tiež vláda nedostatočne využíva projekt Hodnota za peniaze, ktoré by mohol priniesť úspory v desiatkach miliónov eur. "Keby bol naplno využívaný, tak by sa tieto sumy šplhali až do stoviek miliónov eur," tvrdí Rajtár.



Kritizoval aj nedostatočné čerpanie eurofondov, ako aj slabý výber dane z pridanej hodnoty. "Dôvodom nízkeho čerpania eurofondov je korupcia, ale aj neprehľadné a zložité podmienky čerpania," myslí si Rajtár. Slovensko tiež podľa neho nie je "sociálnym štátom" a zdroje ministerstva práce nie sú určené na pokroky v sociálnej oblasti. "My sme bohatá krajina, len zle spravovaná. Peniaze sú prerozdelené tam, kde nemajú byť," vyhlásil Rajtár. Vo svojom vystúpení pritom spomenul viaceré kauzy spájané so súčasnou vládou. "Rozpočet nepripravuje Slovensko na spomalenie ekonomiky, ktoré určite príde. Bude musieť byť priebežne upravovaný počas ďalšieho roka. Rozpočet nijako nepomáha ľuďom, ani pracujúcim s nízkymi príjmami ohrozených chudobou. Vláda len 'prejedá' zvyšky prosperity z minulosti," dodal Rajtár.