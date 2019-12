J. Richter bude situáciu okolo odchodu Veľkej Británie z EÚ sledovať

Bratislava 13. decembra (TASR) - Minister práce Ján Richter (Smer-SD) avizoval, že bude pozorne sledovať situáciu okolo odchodu Veľkej Británie z Európskej únie v súvislosti so Slovákmi pracujúcimi v tejto krajine. V Británii vo voľbách zvíťazila Konzervatívna strana. Premiér Boris Johnson zopakoval svoj sľub, že sa uskutoční brexit a Británia podľa neho opustí EÚ 31. januára 2020.



"Včera (12.12.) sa uskutočnili len voľby, bude veľmi dôležité, aká forma zmluvy bude. Predpokladám, že posledná ponuka, ktorá bola, bude dodržaná a Spojené kráľovstvo ku koncu januára, tak ako deklaruje terajší premiér, odíde z EÚ," skonštatoval v piatok na tlačovej konferencii Richter s tým, že ministerstvo viaceré okolnosti v Británii už mapovalo, napríklad počty pracujúcich Slovákov.



"Každopádne si myslím, že tí, ktorí vo Veľkej Británii pracujú aj žijú nejaké obdobie, tak sa ich nebudú žiadne negatívne okolnosti dotýkať. U ostatných záleží, ako budú prijaté legislatívne normy. Každopádne si nemyslím, že to bude vec len národnej legislatívy a iniciatívy, že bude asi rovnaký rozmer pre všetky krajiny EÚ. Budem to sledovať, možno sa k tomu vrátime," doplnil Richter. Zároveň dodal, že ministerstvo sa bude možno vedieť k tejto problematike vyjadriť lepšie už budúci týždeň.



Slovensko sa odchodom Británie z Únie v tomto roku zaoberalo niekoľkokrát. Zámerom bolo, aby boli zachované práva slovenských občanov, ktorí v krajine pracujú.