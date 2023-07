J&T Finance Group SE má nových akcionárov

Bratislava/Praha 3. júla (TASR) - Do akcionárskej štruktúry finančnej skupiny J&T Finance Group SE (JTFG) vstupujú Štěpán Ašer a Igor Kováč. Obaja získavajú 4,95-percentný podiel na základnom imaní holdingu, ktorý zastrešuje regulované bankové a finančné aktivity skupiny J&T.



"Pri mnohých príležitostiach sme ako vlastníci J&T ukázali, že vieme oceniť prínos dlhodobých partnerov, ľudí, s ktorými sme spoločne rástli a premeniť ho na určitý prísľub do budúcnosti. Najlepším vyjadrením takého záväzku je partnerstvo na úrovni spoluvlastníctva. Štěpán s Igorom sú dlhodobo zodpovední za exekutívne vedenie, ale do určitej miery aj za strategické riadenie a veríme, že rovnako dlhodobá bude naša spolupráca aj do budúcna," vysvetlil vstup nových akcionárov Patrik Tkáč, jeden zo zakladateľov skupiny J&T.



Ašer, generálny riaditeľ J&T Banky, a Kováč, finančný riaditeľ skupiny J&T Finance Group SE, získali minoritný podiel odkúpením časti podielu Ivana Jakaboviča, druhého zo zakladateľov J&T.



"Ocenenie práce Štěpána a Igora je súčasťou dohôd medzi zakladajúcimi rodinami a v žiadnom prípade to neznamená, že by Ivan Jakabovič opustil alebo znížil svoju pozíciu v rámci investícií J&T Group," dodal Tkáč.



Dohoda o vstupe Ašera a Kováča do akcionárskej štruktúry JTFG vznikla už približne pred rokom a jej realizáciu zavŕšilo schválenie valným zhromaždením. Finančné podrobnosti transakcie v zmysle dohody oboch strán nebudú zverejnené.



Výsledná akcionárska štruktúra je Jozef Tkáč (45,05 %), Ivan Jakabovič (35,15 %), Rainbow Wisdom (9,9 %), Štěpán Ašer (4,95 %) a Igor Kováč (4,95 %).



Rok 2022 uzavrela JTFG s prevádzkovým ziskom 258,7 milióna eur. Zisk po zdanení bol 162,6 milióna eur. Bilančná suma vzrástla v roku 2022 o 6,9 % na 14,6 miliardy eur.



Skupina J&T sa zameriava sa na privátne a retailové bankovníctvo, správu majetku privátnych klientov a inštitúcií, investičné bankovníctvo, je aktívna v cestovnom ruchu a hotelierstve, ale aj priemysle. Svoje služby rozvíja predovšetkým na trhoch Českej a Slovenskej republiky a EÚ.