Praha 6. júna (TASR) - J&T plánuje veľké investície do startupov, na tento účel už skupina získala 800 miliónov Kč (30 miliónov eur). Kúpila napríklad aplikáciu, v ktorej hráči strieľajú na živého brankára.



Kapitálový fond J&T Ventures II investoval do českých a zahraničných startupov viac než 40 miliónov Kč. Do konca roka chce tento objem takmer strojnásobiť. Možnosti fondu sú však oveľa väčšie - od vlaňajšieho októbra, keď ho skupina J&T spustila, získal od investorov zhruba už 800 miliónov Kč. Najnovšími prírastkami v portfóliu sú dve české firmy Live Penalty a Leadspicker.



V prvom prípade ide o unikátnu interaktívnu aplikáciu pre inteligentné zariadenia, na ktorej pracovali Lukáš Veverka a Pavel Kacerle. Tí stoja za vizuálnymi efektmi v spoločnostiach, ako sú Lucasfilm, Disney či Marvel. Hráči v nej na diaľku ovládajú špeciálneho robota, ktorý v reálnom čase strieľa loptou na brankára, ktorý stojí v skutočnej bráne a snaží sa ju chytiť.



Hráči najprv prejdú takzvaným eliminačným kolom, z ktorého nakoniec zostane v hre jediný hráč. Ten potom bude mať možnosť vystreliť penaltu napríklad proti Manuelovi Neuerovi. Hrou bude sprevádzať profesionálny komentátor.



"Live Penalty spája globálne fenomény, ktoré oslovujú miliardy ľudí - futbal a mobilný gaming. Futbalové kluby sa pomaly začínajú zameriavať na digitálny svet a začali investovať do e-športu. Aplikácia prepája to najcennejšie, čo majú - živých hráčov, sponzorov a fanúšikov," hovorí šéf J&T Ventures Adam Kočík.



V najbližšej dobe sa firma podľa zakladateľa Live Penalty Pavla Kacerleho hodlá sústrediť predovšetkým na nemecký trh. Aktuálne rokuje o podmienkach spolupráce s klubmi, ako sú Bayern Mníchov alebo Wolfsburg. Do projektu vstupujú spoločne s českým profesionálnym futbalistom Jakubom Janktom, ktorý dlhodobo investuje do svojho e-sport tímu Sampi. Spoločne s J&T Ventures do aplikácie vložili zhruba 15 miliónov Kč.



Leadspicker je nástrojom, ktorý uľahčuje každodennú rutinu obchodníkov pomocou strojového učenia. Napríklad tým, že automaticky rozosiela e-maily so žiadosťou o schôdzku potenciálnym klientom. J&T Ventures do firmy investoval spoločne s firmou Reflex Capital celkovo 50 miliónov Kč. Český startup má v súčasnej chvíli 200 klientov v 36 krajinách sveta, tretina zákazníkov pochádza z USA.



Investičný fond Ventures II bol s miernym oneskorením oproti plánu spustený v októbri minulého roka. Len do marca dokázal získať takmer 800 miliónov Kč. Plánovaná veľkosť fondu je pritom rovná 1 miliarda Kč. Do fondu môžu investovať fyzické, rovnako ako aj právnické osoby. To predstavuje rozdiel oproti fondu Ventures I, ktorý bol uzavretým podielovým fondom a nebol otvorený ďalším investorom.



Aktuálne má fond približne 70 investorov. Majoritným investorom stále zostáva J&T Banka. Prísun investorov spomalila len kríza spojená so šírením ochorenia COVID-19, keď sa získavanie finančných prostriedkov na dva mesiace zastavilo. Záujem majú nielen investori z regiónu strednej a východnej, ale z celej Európy.



Podľa nedávnej analýzy magazínu CEO patrí Česko a Poľsko medzi top 10 krajín pre investície rizikového kapitálu na celom svete.



"Na COVID-19 sa pozeráme ako na príležitosť. Z podhubia predchádzajúcich ekonomických kríz vyrástli veľké technologické giganty súčasnosti, ako sú Airbnb, Uber, Strive, ale aj Google. V kríze sa mení správanie jednotlivcov aj firiem a je to ideálna príležitosť na rast," uviedol investičný riaditeľ J&T Ventures II Martin Kešner.



Fond plánuje podporiť až 25 startupov počas prvých piatich rokov. To je zároveň celková doba jeho investičného obdobia. Do konca roka 2020 fond chystá minimálne ďalšie štyri investície, celkovo by sa tak jeho portfólio rozšírilo na osem firiem. "Ročne vidíme viac než tisíc projektov a zainvestujeme jednotky. Ten pomer ovplyvňuje fakt, že väčšina projektov nevie dostatočne preukázať svoju pridanú hodnotu pre zákazníkov alebo sú pre nás z investičného hľadiska nezaujímavé," opisuje Kešner.