J&T ponúkne nový fond „J&T ARCH II“
Obmedzí prílev kapitálu do existujúceho J&T ARCH INVESTMENTS.
Autor OTS
Bratislava 15. decembra (OTS) - V priebehu prvého štvrťroka 2026 predstaví J&T nový fond z rodiny J&T ARCH, ktorý nadviaže na úspešnú investičnú stratégiu založenú na partnerstvách s najvýznamnejšími česko-slovenskými investormi a podnikateľmi. J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, najväčší fond v regióne, sa blíži k hranici 8 miliárd eur spravovaných aktív. S ohľadom na nastavené podmienky a záväzok zakladateľských rodín J&T dlhodobo držať približne polovicu fondu, J&T zároveň priviera dvere existujúcemu fondu pre nový kapitál.
„Významný rast J&T ARCH, a to tak z hľadiska záujmu investorov, ako aj z hľadiska zhodnotenia, pred nás stavia pozitívnu výzvu, ako dodržať naše verejné prísľuby a zároveň pokračovať v investičnej aktivite. Dlhodobo máme v úmysle držať 50 % podiel v existujúcom fonde. Aktuálne naša priama investícia do J&T ARCH dosiahla takmer 4 mld. eur, čo je zhruba polovica aktuálnej výšky majetku sústredeného primárne v skupine J&T PRIVATE EQUITY GROUP, srdci našej nebankovej časti. Zároveň sme sa pri niektorých investíciách dostali objemom na maximum dohôd s našimi partnermi,“ uviedol Patrik Tkáč, spoluzakladateľ J&T.
Tak ako doteraz bude možné nakupovať alebo predávať investičné akcie fondu1 prostredníctvom sekundárneho trhu na Burze cenných papierov Praha, kde fond pripravuje zavedenie kontinuálneho obchodovania. J&T ARCH teraz urobil krok, o ktorom jeho predstavitelia v minulosti opakovane hovorili. S účinnosťou od 8. decembra 2025 o 18:00 hod. J&T ARCH INVESTMENTS SICAV obmedzuje prílev nového investičného kapitálu prostredníctvom verejných emisií nových investičných akcií neinštitucionálnych tried2, a to formou zavedenia kapacitného poplatku vo výške 20 % v prospech fondu.
„V dohľadnom čase plánujeme podporiť sekundárny trh prechodom z jednodňových aukcií na model kontinuálneho obchodovania, ktorý bude navyše posilnený J&T Bankou ako tvorcom trhu. Zároveň prispejeme k maximálnej transparentnosti zvýšenou aktivitou v informovaní o jednotlivých investíciách. Našou ambíciou je, aby J&T ARCH na pražskej burze stále patril medzi najobchodovanejšie cenné papiere,“ upresnil Adam Tomis, člen investičného výboru.
„Neskromne, ale s pokorou verím, že kontinuálne obchodovanie pomôže z J&T ARCH vytvoriť inštitúciu v mnohých ohľadoch podobnú obrazu Berkshire Hathaway investora Warrena Buffetta. Som presvedčený, že J&T ARCH II bude dôstojným pokračovateľom existujúceho fondu, ktorý v sebe významne odráža investičnú stratégiu celého sveta ‚friends and family J&T‘. Našou ambíciou je, aby sme vo fonde ARCH II boli vždy najväčším individuálnym investorom a tým posilňovali jeho dôveryhodnosť,“ doplnil Patrik Tkáč.
Doplňujúce poznámky:
1 Na obchodovanie na BCPP sú v súčasnosti prijaté nasledujúce triedy investičných akcií: Investičné akcie CZK H (ISIN CZ0008044856), Investičné akcie EUR H (ISIN CZ0008044864) a Investičné akcie CZK HD (ISIN CZ0008050317).
2 Ide o trhovo štandardnú techniku „soft closure“, ktorú používajú správcovia fondov v západnej Európe a USA. Nové úpisy investičných akcií tried H a HD, ktorých pokyny na nákup na primárnom trhu distribútor prijal po 8. 12. 2025 o 18:00 hod., budú novo zaťažené tzv. kapacitným poplatkom vo výške 20 % s cieľom zabrániť prílevu nového kapitálu prostredníctvom primárnych úpisov týchto tried. Prípadný výnos z tohto poplatku je príjmom fondu. Na pokyny prijaté pred uvedeným termínom sa kapacitný poplatok nevzťahuje.
O J&T ARCH INVESTMENTS:
J&T ARCH INVESTMENTS, fond kvalifikovaných investorov, je hlavnou investičnou platformou skupiny J&T. Fond investuje do podnikov, projektov a partnerstiev, ktoré skupina pomáhala v uplynulých 25 rokoch budovať a zároveň sa podieľa na napĺňaní ambícií česko-slovenského kapitálu v Európe a vo svete. Fond spravuje nielen majetok zakladateľov skupiny J&T, ale aj privátnych a inštitucionálnych investorov. J&T ARCH INVESTMENTS je obchodovaný na Burze cenných papierov Praha, kde patrí medzi najlikvidnejšie fondové tituly. Viac informácií o fonde a detailné výsledky hospodárenia nájdete na: www.jtarchinvestments.sk
Právne upozornenie:
J&T ARCH INVESTMENTS je fond kvalifikovaných investorov podľa zákona č. 240/2013 Sb. („ZISIF“) a jeho akcionárom sa môže stať výhradne kvalifikovaný investor podľa § 272 ZISIF a/alebo kvalifikovaný investor v spojení s § 147 a ďalšími príslušnými ustanoveniami zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.
Žiadna z informácií uvedených v tomto oznámení nie je myslená a nemôže byť považovaná za analýzu investičných príležitostí, investičné odporúčanie ani investičné poradenstvo. Oznámenie má výlučne informatívny charakter a jeho účelom je poskytnúť investorom základné informácie. S investičnými nástrojmi je spojené riziko kolísania aktuálnej hodnoty investičnej akcie a výnosov z nej a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. V rámci tohto oznámenia nebol zohľadnený cieľový trh.
