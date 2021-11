J&T REAL ESTATE oslavuje 25 rokov pôsobenia na realitnom trhu

Bratislava 15. novembra (OTS) - Vďaka realizácii projektov naprieč realitnými segmentmi sa JTRE za štvrťstoročie vypracoval na významného mestotvorného developera, ktorý sa zameriava na výstavbu komplexných mestských štvrtí a tvorbu priestoru pre život so všetkým, čo k nemu patrí.JTRE stojí za niektorými z najväčších a najambicióznejších developmentov, ktoré menia tvár Bratislavy a posúvajú slovenské hlavné mesto bližšie k svetovým metropolám. Do portfólia JTRE patria štvrte Eurovea City, River Park, Zuckermandel alebo Klingerka či londýnsky Triptych Bankside. Vznikli v nich najvyššie rezidenčné veže, funkčné kancelárie ale aj obľúbené promenády, príjemné parky a ihriská.“ hovorí Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.,“ dodáva.V rezidenčných projektoch JTRE našlo priestor pre život takmer päťtisíc rodín a domácností. Najvýznamnejšie lokality dokončených aj budúcich realizácií sú spojené s riekou Dunaj. JTRE považuje nábrežia za najcennejšie územia mesta a preto tu vznikli projekty ako River Park, Zuckermandel, Panorama Towers, vyrastá tu aj prvý slovenský mrakodrap Eurovea Tower.Ako najväčší správca administratívnych priestorov v Bratislave manažuje JTRE viac ako 400-tisíc štvorcových metrov kancelárií, v ktorých dáva priestor pre prácu desiatkam tisíc ľudí. Funkčné a flexibilné priestory vo Westend biznis zóne, Toweri 115, River Parku, Zuckermandli, Klingerke Offices či na Pribinovej 19 využívajú nadnárodné korporácie ako Lenovo, Novartis, Johnson Controls, Generali, KPMG, ČSOB alebo Siemens, ale aj domáce spoločnosti ako Profesia, Poštová banka či SPP distribúcia. Do budovy Landererova 12 sa sťahuje prvá inštitúcia Európskej únie na Slovensku – Európsky orgán práce (ELA), ktorý si Bratislavu vybral v konkurencii ponúk hlavných miest Bulharska, Cypru či Lotyšska.K projektom JTRE neodmysliteľne patria obľúbené verejné priestory ako sú nábrežné promenády v Eurovea City a River Parku, Panorama park, River parčík, Park Fuxova alebo nový park v Klingerke, zrevitalizovaný prírodný Skalný nos a námestie s lávkou v Zuckermandli, fontány, detské ihriská a športoviská. Verejné priestranstvá mestských štvrtí oživujú rôzne podujatia a umelecké diela ako Mýtická loď, Žraloky či Recyklovaný lev v River Parku, repliky Messerschmidtových charakterových hláv v Zuckermandli alebo Circle Head na nábreží.JTRE dlhodobo podporuje kultúru, umenie a vzdelávanie. Je partnerom Slovenského národného divadla, festivalu súčasného umenia Biela noc, Dní architektúry a dizajnu či mestskej pláže Tyršák. Rozvoju povedomia o architektúre pomáha podpora vzdelávacieho programu Deti a architektúra, spolupráca s univerzitami zas podnecuje odborný rast budúcich architektov, dizajnérov a stavebných inžinierov, ktorí si mohli napríklad vyskúšať navrhnúť interiéry prvého slovenského mrakodrapu alebo peší most cez Dunaj. Magazín Spojená Bratislava zas predstavuje rôzne stránky života v meste, prináša tipy na užívanie si Bratislavy, príbehy a myšlienky ľudí tvoriacich projekty JTRE, ale aj pohľady širšej odbornej verejnosti zapojenej do tvorby, správy a rozvoja mesta. Ako zodpovedný developer podáva JTRE pomocnú ruku v krízových situáciách, akou bola finančná pomoc mestským častiam po vypuknutí pandémie ochorenia Covid-19. Finančnou pomocou tiež umožnil OZ Vagus víkendovú prevádzku nízkoprahového centra Domec pre ľudí bez domova.Aj v budúcnosti bude JTRE dávať ľuďom priestor pre bývanie, prácu, oddych i zábavu. Pokračuje rozvoj modernej nábrežnej štvrte Eurovea City. Nadviaže na ňu Nové Lido, ktoré doplní a rozšíri nové centrum Bratislavy aj na pravý breh Dunaja. Pokračovanie River Parku a Klingerky, dokončenie Ovocných sadov Trnávka a rozvoj nových štvrtí prinesie ďalšie atraktívne prostredie obyvateľom hlavného mesta.“ dodáva